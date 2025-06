Le président sénégalais Macky Sall a défendu sa décision de reporter les élections alors que de violentes manifestations ont éclaté dans tout le pays vendredi.

Dans sa première interview depuis l'annonce du report, M. Sall a balayé les allégations selon lesquelles la décision était inconstitutionnelle et qu'il avait créé une crise constitutionnelle.

Il a déclaré que le pays avait besoin de plus de temps pour résoudre les controverses liées à la disqualification de certains candidats et à un conflit entre les pouvoirs législatif et judiciaire.

Le Sénégal est l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest, mais le scrutin présidentiel a été entaché de controverses, depuis les manifestations meurtrières qui ont conduit M. Sall à annoncer qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, jusqu'à la disqualification de deux dirigeants de l'opposition par la plus haute autorité électorale.

Manifestations contre le report du scrutin

M. Sall a nié qu'il essayait de s'accrocher au pouvoir. "Je ne cherche absolument rien d'autre que de laisser un pays en paix et stable", a déclaré M. Sall. "Je suis tout à fait prêt à passer le relais. J'ai toujours été programmé pour cela".

M. Sall s'est adressé à l'agence de presse AP à l'intérieur du palais présidentiel de la capitale, Dakar, tandis qu'à l'extérieur, des centaines de manifestants sont descendus dans la rue, brûlant des pneus, jetant des pierres et bloquant la circulation, tandis que les forces de sécurité utilisaient des gaz lacrymogènes pour les disperser.

Au moins un étudiant a été tué sur le campus d'une école à la suite de manifestations dans la ville de Saint-Louis, dans le nord du pays, selon un communiqué du procureur de la République.

"Notre avenir est en jeu", a déclaré Mohamed Sene, un manifestant à Dakar.

M. Sall, qui est arrivé au pouvoir en 2012 et doit terminer ses deux mandats le 2 avril, a reporté les élections prévues pour le 25 février juste au moment où la campagne électorale devait commencer.

Discussions inclusives

La tentative de M. Sall de retarder les élections s'est déroulée dans un contexte de tensions concernant la liste approuvée des candidats à la présidence.

Le Conseil constitutionnel, la plus haute autorité électorale, a bloqué le candidat d'un des principaux partis parce qu'il possédait la double nationalité française au moment où il a déposé sa candidature.

Karim Wade, fils d'un ancien président et candidat du Parti démocratique sénégalais, a accusé deux membres du Conseil de corruption et a demandé au parlement de retarder l'élection.

M. Sall a déclaré que sa décision d'intervenir était nécessaire pour éviter que le chaos électoral ne s'aggrave.

"Je ne veux pas laisser derrière moi un pays qui va immédiatement plonger dans des difficultés majeures", a déclaré M. Sall. "Je dis maintenant que je vais travailler pour l'apaisement, pour des conditions qui permettront au pays d'être pacifique ... tenons tous des discussions inclusives avant d'aller aux élections", a-t-il dit.

Le parlement sénégalais a voté lundi en faveur d'un report des élections au 15 décembre, dans le cadre d'un processus chaotique qui s'est déroulé après que les législateurs de l'opposition ont été expulsés par la force des chambres.

Décision judiciaire

La constitution autorise le Conseil constitutionnel à reporter le vote dans certaines circonstances, notamment "le décès, l'incapacité permanente ou le retrait" des candidats.

Mais les tentatives du parlement de modifier la législation violent certaines clauses de la constitution actuelle, selon le Centre d'études stratégiques d'Afrique.

En début de semaine, plus d'une douzaine de candidats de l'opposition ont déposé un recours auprès de la Cour suprême pour faire annuler le décret.

Le Conseil constitutionnel devrait se prononcer dans un délai d'environ une semaine sur son accord avec la conclusion du Parlement. Toutefois, lorsqu'il a été pressé, M. Sall n'a pas voulu dire s'il accepterait la décision de la Cour si elle rejetait le délai.

"Il est trop tôt pour que j'envisage cette perspective (...). Lorsque la décision sera prise, je pourrai dire ce que je ferai", a-t-il déclaré.

Prudence

Les analystes des conflits estiment que le report de l'élection dans un pays qui était considéré comme un phare de la stabilité démocratique est susceptible d'accélérer le déclin démocratique en Afrique de l'Ouest, une région en proie aux coups d'État et à l'insécurité.

Vendredi, M. Sall a appelé la communauté internationale à faire preuve de retenue et de compréhension alors que le Sénégal traverse une période difficile.

Il a déclaré que la voie à suivre consistait à lancer un dialogue national, qui pourrait commencer dès la semaine prochaine. L'objectif est de favoriser la confiance et de créer un environnement inclusif pour les élections.

"En période de fragilité, il faut être prudent (...). Le pays doit traverser cette étape de transition électorale en toute lucidité et en toute quiétude, pour que le pays continue à aller de l'avant", a déclaré M. Sall.

