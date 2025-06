Par Firmain Eric Mbadinga

L'entrepreneur congolais Nick Tshikwat souhaite présenter aux consommateurs du monde entier les produits agricoles cultivés localement, tels que les patates douces, le manioc, les bananes plantain et les ignames, dans un emballage aussi attrayant et raffiné que possible.

C'est ce qui l'a amené à créer Nutrimeal NTM, une entreprise de transformation alimentaire qui se concentre sur les produits agricoles propres à la consommation pour une durée de conservation d'au moins un an.

Les produits ont jusqu'à présent reçu un accueil enthousiaste dans sa ville natale de Lubumbashi, la deuxième plus grande ville de la République démocratique du Congo, située dans la région sud-est du pays.

Nick a d'abord flirté avec le monde de l'enseignement et de l'humanitaire, mais en 2019, il s'est tourné vers un secteur qui l'a toujours fasciné. Selon lui, la transformation alimentaire est une mine d'or sous-évaluée, notamment en raison de l'absence d'un marquage adéquat des produits.

Il a commencé par travailler dans une entreprise agro-industrielle où il a appris les ficelles du métier dans le but d'affiner son modèle d'entreprise axé sur l'ajout de valeur aux produits bruts.

La pandémie de COVID-19 a été l'occasion pour lui de percer, car les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche après la rupture des chaînes d'approvisionnement.

"J'ai toujours été passionné par la transformation des aliments et j'ai appris les techniques dans cette entreprise. Mais faute de moyens, je n'ai pas pu me mettre à mon compte jusqu'en 2019, date à laquelle un projet lancé par la Banque mondiale m'a permis de démarrer", raconte le jeune homme de 25 ans à TRTAfrika.

"Les premiers produits alimentaires que j'ai transformés étaient des fruits, des fraises plus précisément, pour en faire de la confiture", ajoute -t-il.

Après avoir mis la main dans le pétrin, Nick a tiré des leçons de chaque réussite pour perfectionner ses compétences. En 2021, il était suffisamment expérimenté pour entrer dans la cour des grands.

Il a commencé avec l'idée de transformer les patates douces en farine pour offrir aux artisans boulangers une alternative au blé.

"Dans notre ville de Lubumbashi, le prix de la farine de blé avait augmenté et les produits de boulangerie étaient devenus chers. Dans le même temps, les producteurs de plantain et de patates douces enregistraient des pertes énormes car ils ne savaient pas comment conserver leurs produits ni à qui les vendre", explique-t-il.

"J'ai donc fait quelques recherches sur YouTube et, grâce aux connaissances que j'avais déjà acquises lors d'autres formations, j'ai pensé à transformer les patates douces et les plantains en farine", développe Nick Tshikwat.

Pour se démarquer de la concurrence, l'ancien enseignant s'est concentré sur la transformation sans additifs et sur l'établissement de liens étroits avec les agriculteurs.

Il a baptisé sa start-up Nutrimeal - une fusion de mots qui signifie "nourriture saine".

La devise de mon entreprise est "bio jusqu'au goût"", explique Nick d'un ton plutôt satisfait.

L'écrivain français François Rabelais a dit un jour : "C'est en mangeant qu'on a de l'appétit". Pour Nick, cet appétit pour la transformation l'a amené à développer une section pâtisserie en plus de la transformation des produits agricoles en farine.

"Je fabrique des produits de boulangerie tels que des biscuits, des gâteaux, du pain, des beignets, des gaufres, tout ce que la farine de blé permet de faire. C'est ce que je fais avec la farine de patate douce et la farine de plantain", ajoute Nick.

Il a lancé l'entreprise avec ses propres économies et l'aide d'amis et de membres de sa famille et récolte aujourd'hui les fruits de ses efforts dans une ville de près de cinq millions d'habitants où les produits de pâtisserie sont très demandés.

Les couteaux, éplucheurs et bassines rudimentaires avec lesquels il a commencé ont fait place à des équipements mieux adaptés qui garantissent l'hygiène et la qualité.

Les 20 kilos de patates douces transformés lors de la première commande ont fait place à des milliers de kilos transformés chaque année. Son équipe de professionnels est également passée à quatre personnes.

'' Les 20 kilos de patate douce avec lesquels j'avais commencé ont servi pour la préparation de gaufres que beaucoup de personnes ont consommées et appréciées fortement. Et plus tard, les gens ont continué à en demander et c'est ainsi que tout est parti'', confie l'entrepreneur.

Un agent de commercialisation est responsable du suivi des ventes et de l'obtention de nouveaux marchés et contrats. L'équipe comprend également un opérateur polyvalent qui, comme Nick, s'occupe de la transformation.

Le marketing numérique a également suscité l'intérêt de clients étrangers.

Les professionnels sont épaulés par des travailleurs non permanents qui sont appelés à intervenir en cas de commandes importantes.

''Il m'arrive de recevoir une ou deux tonnes de pommes de terre que je dois éplucher et transformer en farine, ce qui m'oblige parfois à recruter des travailleurs journaliers. Je choisis souvent des personnes dans le besoin ou des personnes qui cherchent encore leur voie dans la vie", explique Nick.

Nick espère augmenter les ventes pour équiper sa start-up et créer plus d'emplois dans sa communauté. Il souhaite fournir de la farine sans gluten pour répondre aux besoins des clients soucieux de leur santé.

