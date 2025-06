Des extrémistes israéliens ont tenté d'empêcher le correspondant de TRT Arabi à Tel Aviv de couvrir les manifestations contre le gouvernement israélien qui a exigé un cessez-le-feu et un échange de prisonniers.

Des manifestants israéliens et des parents de prisonniers israéliens à Gaza ont fermé l'autoroute principale de Tel Aviv samedi pour protester contre le gouvernement d'extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a rejeté un cessez-le-feu et un accord d'échange mutuel de prisonniers à Gaza.

Après l'avoir assailli, des extrémistes juifs ont interrompu la couverture en direct du correspondant de TRT Arabi, Fehmi Shtewe. "Une fois de plus, les Israéliens nous attaquent en direct, cette fois depuis le cœur de Tel-Aviv, tentant de nous empêcher de rendre compte des manifestations de colère de la rue israélienne contre la guerre à Gaza et l'incapacité à atteindre les objectifs de guerre après 127 jours ! Nous continuons à couvrir et à transmettre la vérité !" a-t-il expliqué sur X.

Ce n'est pas la première fois que les correspondants de TRT Arabi sont agressés par des extrémistes ou des soldats israéliens.

En octobre dernier, une équipe de l'armée israélienne a attaqué une équipe de TRT Arabi le long de la frontière israélo-libanaise alors qu'elle était en mission pour couvrir l'embrasement entre Israël et le Hamas.

Les forces israéliennes ont poussé, tenté de frapper, proféré des injures et menacé de tuer l'équipe de TRT Arabi sur place.

Le correspondant de TRT Arabi, Muhammad Khairy, a déclaré que le personnel de l'armée l'a molesté, ainsi que l'équipe qui l'accompagnait, en les poussant et en attaquant la voiture, qui portait un badge indiquant son appartenance à une équipe de presse.

Attaques contre des journalistes palestiniens

Depuis le début de la guerre israélienne, le 7 octobre dernier, Israël a tué 124 journalistes et professionnels des médias dans différentes zones de Gaza, selon les données du bureau des médias du gouvernement palestinien.

Le nombre de journalistes qui ont perdu la vie à la suite des attaques israéliennes en cours sur Gaza a dépassé le nombre total de journalistes tués dans le monde en 2021 et 2022.

Samedi à l'aube, Israël a détruit le bâtiment de la Maison de la presse indépendante à l'ouest de la ville de Gaza, un incubateur pour les journalistes et les professionnels des médias, selon les médias locaux.

C’est le retrait partiel israélien de plusieurs zones à l'ouest de la ville de Gaza qui a révélé la destruction de la Maison de la presse, une institution médiatique palestinienne indépendante, à but non lucratif et non représentative.

Elle a été créée en 2013 à l'initiative d'un "groupe de journalistes indépendants dans le but de promouvoir la liberté d'opinion et d'expression, de soutenir les médias indépendants et de fournir une protection juridique aux journalistes en Palestine", comme l'indique son site web.

