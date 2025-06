Les Super Eagles du Nigeria et les Eléphants de Côte d'Ivoire s'affronteront en finale du plus grand tournoi de football du continent africain, la CAN 2023.

Le match se déroule au stade Alassane Ouattara, dans la ville commerciale d'Abidjan.

Plus de 60 000 supporters sont attendus dans le stade, et des centaines de millions d'autres suivront le match sur les écrans du monde entier.

Avant le match final, la cérémonie de clôture sera riche en émotions et en couleurs, avec la participation de plusieurs grands noms de la musique africaine, sans oublier la chanson thème de la CAN.

Ensuite, les supporters s'installeront pour assister à un match palpitant au cours duquel les aigles et les éléphants joueront de toutes leurs forces.

Un prix alléchant attend les vainqueurs. Les vainqueurs recevront 7 millions de dollars!

Cette année, la CAF a fait monter les enchères en augmentant le prix du vainqueur qui était de 5 millions de dollars lors de l'édition 2022.

Les finalistes empocheront 4 millions de dollars, tandis que les troisièmes et quatrièmes recevront 2,5 millions de dollars.

Les Super Eagles s'appuieront sur le puissant partenariat entre Osimhen et Lookman qui a créé tant d'occasions brillantes jusqu'à présent dans le tournoi.

Mais ils devront faire face à des Eléphants en quête de revanche. Le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire lors de la phase de groupe du tournoi (1-0) grâce à un penalty marqué par Throst Ekong dix minutes après le début de la seconde mi-temps.

Sébastien Haller sera le fer de lance de l'attaque ivoirienne, épaulé par l'ailier droit Nicolas Pépé, qui vise un triomphe historique.

Les hôtes bénéficient également d'un soutien massif de la part de leurs supporters, ce qui pourrait leur donner un coup de pouce. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire se sont affrontés à 28 reprises depuis 1967.

Les Super Eagles et les Eléphants ont remporté neuf victoires chacun, tandis que 10 matches se sont soldés par des nuls.

Joueurs à suivre

Le Nigeria a connu des problèmes de condition physique avec William Troost-Ekong pendant la majeure partie du tournoi et espère qu'il sera prêt pour la finale.

L'attaquant vedette Victor Osimhen, qui s'est blessé en début de semaine, a également suscité des inquiétudes en demi-finale.

La Côte d'Ivoire pourra compter sur Oumar Diakite et Odilon Kossounou, suspendus pour un match en demi-finale.

Pour atteindre la finale, les Super Eagles du Nigeria ont battu les Bafana Bafana d'Afrique du Sud 4-2 aux tirs au but, tandis que la Côte d'Ivoire s'est imposée face à la RDC 1-0 mercredi.

