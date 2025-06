L'attentat est survenu deux heures après le passage d'une parade d'écoliers à l'occasion de la fête nationale annuelle de la Jeunesse, a précisé la radio-télévision d'Etat CRTV.

Dans la localité de Nkambe, un "engin explosif improvisé dissimulé dans un point de vente de denrées alimentaires a explosé non loin de la place des fêtes (... ) deux heures après la parade", a précisé l'organe de presse gouvernemental.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des enfants en uniformes scolaires bleus courir dans tous les sens et des personnes secourant des adultes blessés légers.

"On dénombre près d'une quarantaine de blessés, dont quatre graves, et un décès", a déclaré à l'antenne de CRTV Adolphe Lele Lafrique, le gouverneur de la région Nord-Ouest, qui n'a donné aucune précision sur les identités des victimes mais a assuré que "trois suspects ont été arrêtés".

"Les premiers soupçons vont ve rs les séparatistes", a commenté CRTV.

Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone dans ce pays d'Afrique centrale majoritairement francophone, est le théâtre, depuis fin 2016, d'un conflit très sanglant entre des mouvements armés qui en réclament l'indépendance et des forces de l'ordre massivement déployées par le président Paul Biya, 90 ans, qui dirige sans partage le Cameroun depuis plus de 41 ans.

Les rebelles comme l'armée sont régulièrement accusés par les ONG internationales de commettre des crimes contre les civils, principa les victimes de ce conflit.

