L'attaquant japonais Takefusa Kubo a prolongé lundi son contrat jusqu'en 2029 avec son club de la Real Sociedad, adversaire du PSG en Ligue des champions mercredi, a annoncé le club basque dans un communiqué.

Le phénomène nippon de 22 ans "a signé son nouveau contrat, concrétisant ainsi le désir des deux parties de continuer à grandir main dans la main", écrit la Real Sociedad.

Une belle marque de confiance envers celui que l'on surnomme "le Messi japonais", devenu la principale arme offensive de la formation basque qui a sûrement souhaité blinder son joyau avant que de plus grands clubs ne souhaitent le recruter.

Etincelant depuis le début de saison, "Take" Kubo, passé notamment par le FC Barcelone et le Real Madrid sans parvenir à s'y imposer, est considéré depuis son plus jeune âge comme un grand espoir du football asiatique.

Il avait rejoint la Real Sociedad, qu'il considère désormais comme "sa maison", lors de l'été 2022 et s'y est rapidement imposé comme titulaire, dans un effectif composé en majorité de joueurs basques.

Pièce maîtresse du dispositif de l'entraîneur Imanol Alguacil, qui a ramené la Real en Ligue des champions pour la première fois depuis 2013, Kubo a disputé 71 rencontres toutes compétitions confondues depuis son arrivée, marquant 15 buts et délivrant 8 passes décisives.

