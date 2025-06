Le Royaume Saoudien devrait accueillir près de trois millions de pèlerins pour le Hajj 2024, a déclaré le ministère du hajj et de la Omra. Riyad a également annoncé le début des inscriptions et la structure tarifaire de quatre forfaits pour les pèlerins nationaux pour le Hadj 2024.

Les citoyens saoudiens et les expatriés dans le Royaume qui souhaitent effectuer le pèlerinage annuel du Hajj peuvent s'inscrire en utilisant l'application Nusuk et le site Web du ministère.

Le ministère a révélé les détails des quatre forfaits disponibles pour les pèlerins nationaux. Le premier forfait est disponible au prix de SR10 366,10 (soit 2764.19 dollars américains) avec l'attribution de camps conçus pour fournir un service haut de gamme et un niveau de confort aux pèlerins, tandis que les bénéficiaires du deuxième forfait se verront attribuer des camps d'hospitalité à Mina au prix de SR8 092,55.

Lire aussi

Plus d'un million de pèlerins arrivent en Arabie saoudite pour le Hajj

Les pèlerins qui optent pour le troisième forfait doivent payer le tarif le plus élevé, soit 13 265,25 SR, et ils seront logés dans l'une des six tours de Mina situées à proximité du pont de Jamarat.

Les pèlerins nationaux bénéficieront de services économiques dans le cadre du quatrième forfait au prix le plus bas de SR4 099,75.

Tous les prix incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mais ne comprennent pas les frais de transport terrestre ou aérien à destination et en provenance de La Mecque.

L'Arabie saoudite a accueilli plus d'un million de pèlerins pour le pèlerinage du Hajj en 2023.

Le ryaume a réduit le nombre de pèlerins au cours des trois dernières années en raison des restrictions imposées pour éradiquer la pandémie de COVID-19.

En 2022, plus de 899 999 pèlerins musulmans se sont rendus en Arabie saoudite pour effectuer le pèlerinage du Hajj, selon les chiffres officiels.

En 2021, le royaume a accueilli jusqu'à 60 000 pèlerins venant de l'intérieur de l'Arabie saoudite en raison des restrictions exigées par le COVID-19, alors que seuls 10 000 d'entre eux avaient accompli le rituel en 2020.

Le Hajj, le pèlerinage vers le site le plus sacré de l'islam, la Kaaba à La Mecque, est l'un des cinq piliers de l'islam.

Les musulmans sont tenus de l'accomplir au moins une fois dans leur vie s'ils en ont les moyens.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp