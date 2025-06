Par Dayo Yusuf

Un héros, une star, un maître, une légende. Aucun adjectif n'est trop fort pour décrire la superstar kenyane Kelvin Kiptum.

Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi avec son entraîneur, le Rwandais Gervais Hakizimana, dans un tragique accident de la route, tandis qu'un autre passager, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital.

Les hommages continuent d'affluer du Kenya et d'ailleurs en souvenir de cet athlète prometteur dont la vie a été interrompue alors qu'il était dans la fleur de l'âge.

Le président du Kenya, William Ruto, a adressé ses condoléances à sa famille et à l'ensemble des Kényans, décrivant Kiptum comme une star et l'un des meilleurs sportifs du monde, qui a franchi les barrières pour obtenir le record du monde de marathon.

"Un sportif exceptionnel a laissé une marque exceptionnelle dans le monde. Nos pensées vont à la famille et à la fraternité sportive. Repose en paix", a déclaré le président Ruto.

Le président de l'IAAF, Sebastian Coe, a déclaré que le monde avait perdu un athlète incroyable qui a laissé un héritage incroyable.

Ce n'est qu'en début de semaine à Chicago, là où Kelvin a établi son extraordinaire record du monde de marathon, que j'ai pu officiellement ratifier son temps historique", a déclaré Coe.

L'ascension de la légende

Kelvin Kiptum est né et a grandi dans le village kenyan de Chepsamo à Chepkorio, à 30 kilomètres de la ville d'Eldoret, dans la région de la vallée du Rift, populairement connue comme la terre des héros. De nombreux athlètes kenyans sont originaires de cette région.

Dans sa jeunesse, Kiptum a travaillé dans l'exploitation bovine de sa famille. Il a commencé à courir à l'âge de 13 ans et suivait les marathoniens locaux sur les sentiers et les routes de la région.

Il a participé à son premier semi-marathon - le semi-marathon d'Eldoret - et a terminé 10e au classement général. Cinq ans plus tard, en 2018, à l'âge de 18 ans, il a remporté la course.

Il a fait ses débuts sur la scène internationale en 2019, alors qu'il était encore adolescent, et a terminé cinquième du semi-marathon de Lisbonne en 59:54.

Avant de passer à la distance classique, Kiptum a réduit son record du semi-marathon à 58:42 lors du semi-marathon de Valence en 2020. Entre 2019 et 2021, Kiptum a dépassé les 60 minutes pour le semi-marathon à six reprises.

Il excelle sur les distances plus longues, comme on a pu le constater en 2022 lorsqu'il s'est attaqué au marathon de Valence. Kiptum est entré dans l'histoire en réalisant le temps le plus rapide jamais réalisé par un débutant sur marathon, avec un chrono de 2:01:53.

Il a prouvé que sa victoire en Espagne n'était pas le fruit du hasard lorsqu'il a remporté le marathon de Londres en avril en 2:01:25, dans ce qui était alors le deuxième temps le plus rapide du marathon masculin.

Kiptum s'est hissé au sommet du monde de la course sur route en établissant un record du monde de 2:00:35 au marathon de Chicago en octobre 2023.

Un départ héroïque

Kiptum, dont la prochaine course était le marathon de Rotterdam en avril, devait être l'une des vedettes des Jeux olympiques d'été à Paris, en France, après avoir été nommé dans l'équipe masculine de marathon de l'équipe du Kenya pour les Jeux.

Sa disparition survient moins d'une semaine après que son record du monde de marathon a été homologué par World Athletics.

Le ministre kenyan des sports, Ababu Namwamba, a déclaré que Kelvin Kiptum recevrait un hommage héroïque à la hauteur de son statut.

"Kelvin Kiptum est un héros national à tous points de vue... à tous points de vue. Nous l'honorerons dans la mort comme nous l'avons honoré dans la vie", a déclaré Namwamba.

"Nous nous rendrons dans les prochaines heures sur place pour voir la dépouille de Kelvin et consulter la famille", a ajouté M. Namwamba.

Kiptum laisse derrière lui une femme et deux enfants.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp