Par Tokozile Ngwenya

Ayant grandi dans les années 90 en Afrique, notamment en Zambie, j'ai été immergé dans les livres écrits par des auteurs occidentaux. Notre bibliothèque scolaire et nos listes de lectures recommandées étaient dominées par des voix étrangères.

Je me souviens à peine d'avoir rencontré de la littérature d'auteurs africains au cours de mes années de formation, à l'exception du moment révolutionnaire au lycée où « Things Fall Apart » de Chinua Achebe a été recommandé avec enthousiasme par notre professeur d'anglais.

L'effervescence en classe était palpable, et à juste titre : le chef-d'œuvre d'Achebe offrait une perspective rafraîchissante. Au cas où vous l'auriez manqué, permettez-moi de vous proposer un bref résumé : le roman plonge dans la vie d'Okonkwo, un leader de grande influence bien connu pour être un guerrier et un champion de lutte.

Okonkwo et sa communauté sont initiés à l'influence du colonialisme européen et des missionnaires chrétiens et à la manière dont ils réagissent à cette influence. C'est un livre africain unique et riche que je vous recommande sans réserve de lire.

Club de lecture intercontinental

L’Africana Woman Book Club, né au deuxième trimestre 2021, a vu le jour pour répondre à un besoin de la communauté. Malgré son nom, le club n'est pas réservé aux femmes ; c'est un espace inclusif avec des membres masculins actifs.

Avec un effectif de 282 lecteurs africains résidant en Afrique, en Europe et en Asie, le club bénéficie d'une population diversifiée allant de la classe moyenne à la classe supérieure, principalement âgée de 30 à 50 ans.

Les sélections de livres sont choisies démocratiquement par le biais des nominations et des votes des membres. En 2022, le club s’est penché sur 7 livres sur 8 écrits par des Africains, et en 2023, le décompte est passé à 8 sur 12.

Selon Chulu Chansa, le fondateur du club, ce changement reflète une confiance croissante au sein de la communauté pour explorer la littérature du point de vue africain.

Chansa met l'accent sur le caractère pertinent des récits africains, offrant à ses membres un sentiment de familiarité et d'appartenance, en particulier pour ceux de la diaspora.

Elle ajoute : « les livres et le contexte dans lequel ils sont écrits sont pertinents, vous reconnaissez des lieux et des situations qui vous sont familiers, en particulier nos autres membres de la diaspora, ils ont le sentiment de se sentir chez eux dans le livre. »

Relatable

Par exemple, la liste de lecture du club pour 2023 comprenait « Americanah », de Chimamanda Ngozi Adichie, une exploration poignante du voyage d'Ifemelu du Nigeria à l'Amérique.

Efemelu, la protagoniste du roman, a été confrontée pour la première fois au racisme et à de nombreuses formes de distinctions raciales. Elle a fait l'expérience de ce que signifie être une « personne noire africaine ».

Elle a perçu l'Amérique avec espoir et richesse, a rapidement compris que le rêve américain est un mensonge et que pour s'adapter et s'intégrer, elle doit changer d'accent, d'apparence et s'imprégner de la politique américaine, tout cela au prix d'un prix élevé.

Les membres ont trouvé un écho dans les luttes d'Ifemelu et ont trouvé des échos à leurs propres expériences dans le récit. La représentation est importante, et les auteurs africains offrent aux lecteurs une plateforme leur permettant de se voir reflétés dans les histoires qu’ils consomment.

"Les membres s'identifient aux personnages et trouvent une représentation qui les encourage à se plonger dans des livres d'auteurs africains", explique Chansa.

J'ai eu le plaisir de converser avec la lectrice passionnée Susan Mukosha Ngombe, dont l'appétit littéraire se tourne fortement vers les auteurs nigérians. Susan, séduite par l'esprit et la perspicacité des écrivains nigérians, leur attribue le mérite d'avoir approfondi sa compréhension du pays et de ses complexités.

Son voyage dans la littérature africaine a commencé avec « Les vies secrètes des épouses de Baba Segi » de Lola Shoneyin, une exploration fascinante de la polygamie, des pressions culturelles et des dynamiques de pouvoir au sein d'une famille dans la société nigériane.

Humanité partagée

Un autre de ses favoris, qu'elle recommande vivement, est "Je ne viens pas vers vous par hasard" d'Adaobi Tricia Nwaubani, note-t-elle "ce livre est hilarant et il vous donne un aperçu du monde de l'arnaque".

Le livre est centré sur le personnage de Kingsley Ibe, diplômé de l'université qui lutte pour trouver un emploi au Nigeria et apprend l'art d'arnaquer les gens par courrier électronique auprès de son oncle, « Cash Daddy ».

Grâce aux perspectives partagées par des lectrices comme Susan, il devient évident que les livres servent de miroirs, reflétant la vie et les expériences des lecteurs.

Voir sa culture et son environnement représentés sur les pages favorise un sentiment de validation et de connexion, renforçant la richesse du patrimoine et des expériences partagées.

En conclusion, l’essor de la littérature d’auteurs africains signifie plus qu’une simple tendance littéraire : il représente une quête collective d’identité, de reconnaissance et la célébration de voix diverses à travers le continent et au-delà.

En tant que lecteurs, nous trouvons du réconfort, de l’inspiration et une réaffirmation de notre humanité commune dans les pages de la littérature africaine.

L'auteur, Tokozile Ngwenya, est un auteur passionné et passionné par la création de livres pour enfants enchanteurs inspirés de la nature et des animaux d'Afrique.

