S'exprimant lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, aux Émirats arabes unis, Erdogan a déclaré que "si Israël veut une paix durable, il doit cesser de poursuivre ses ambitions expansionnistes et accepter l'existence d'un État palestinien indépendant sur la base des frontières de 1967".

Il a également exhorté la communauté internationale à soutenir l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, la qualifiant de "planche de sauvegarde pour 6 millions de réfugiés en Jordanie, en Syrie, au Liban et en Palestine."

"Israël, qui se considère au-dessus du droit international, n'a toujours pas renoncé à ses politiques d'occupation, d'usurpation, de destruction et de massacre depuis des décennies. Nous ne laisserons jamais nos frères palestiniens seuls, sans assistance et sans défense", a-t-il ajouté.

Erdogan est arrivé aux Émirats arabes unis tôt ce mardi dans le cadre d'une visite de deux jours pour assister au sommet.

Il prendra la parole lors du sommet de trois jours, dont le thème de cette année est "Façonner les gouvernements de l'avenir", qui réunit des représentants d'États et de gouvernements ainsi que des représentants d'organisations internationales, du secteur privé, du monde universitaire, de la société civile, des groupes de réflexion, des médias et des hommes d'affaires de divers pays.

Depuis une incursion transfrontalière du groupe palestinien Hamas le 7 octobre dernier, l'offensive israélienne dans la bande de Gaza a tué plus de 28 000 personnes et causé des destructions massives et des pénuries de biens de première nécessité.

La guerre israélienne contre Gaza a contraint 85% de la population du territoire à se déplacer à l'intérieur, en raison de pénuries aiguës de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% de l'infrastructure de l'enclave a été endommagée ou détruite, selon l'ONU.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice, qui dans un jugement intérimaire, courant janvier, a ordonné à Tel Aviv de cesser les actes génocidaires et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.

