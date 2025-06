Au Sénégal, l'accès à l'internet mobile a été coupé mardi pour la deuxième fois ce mois-ci, selon le ministère des communications, après l'interdiction par les autorités d'une marche contre le report de l'élection présidentielle de février.

La décision du président Macky Sall de repousser le scrutin du 25 février au mois de décembre a plongé le Sénégal dans une crise qui a fait trois morts lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.

"En raison de la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages de haine subversifs qui ont déjà provoqué des manifestations violentes... les données mobiles sont suspendues ce mardi 13 février", a déclaré le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Énergie numérique dans un communiqué.

Lire aussi

La CEDEAO envoie une mission diplomatique au Sénégal en raison du report des élections

L'accès aux données mobiles avait déjà été temporairement restreint il y a huit jours, lorsque le parlement avait soutenu la décision de M. Sall de reporter les élections. L'accès a été rétabli mercredi.

Inquiétude de l'ONU

L'ONU a exprimé son inquiétude mardi face aux tensions dans le pays et a demandé que des enquêtes soient menées rapidement sur les trois décès survenus lors des manifestations.

"Nous sommes profondément préoccupés par la situation tendue au Sénégal", a déclaré Liz Throssell, porte-parole du bureau des droits de l'homme des Nations unies, à la presse à Genève.

"À la suite d'informations faisant état d'un recours inutile et disproportionné à la force contre des manifestants et de restrictions de l'espace civique, nous demandons aux autorités de veiller à respecter la longue tradition de démocratie et de respect des droits de l'homme du Sénégal", a déclaré Mme Throssell.

La décision de couper l'accès à l'internet mobile est une répétition d'une mesure prise en juin dernier, lorsque le gouvernement sénégalais avait restreint l'accès à l'internet dans un contexte de fortes tensions dans le pays.

Une réponse commune

Cette mesure est devenue une réponse courante pour freiner la mobilisation et la communication via les réseaux sociaux, et a été vivement condamnée par les défenseurs des droits de l'homme.

Une marche de protestation contre le report du scrutin présidentiel, prévue mardi, a été reportée après avoir été interdite par les autorités, selon les organisateurs

Elymane Haby Kane, l'un des organisateurs de la marche, a déclaré à l'AFP qu'il avait reçu une lettre officielle des autorités locales de la capitale Dakar indiquant que la marche était interdite car elle risquait d'entraver sérieusement la circulation.

"Nous allons reporter la marche parce que nous voulons rester dans la légalité", a déclaré Malick Diop, coordinateur d'un collectif qui a appelé à la manifestation.

"La marche a été interdite. Il y a un problème d'itinéraire. Donc on va changer ça", a-t-il dit à l'AFP.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp