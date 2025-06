Par Firmain Eric Mbadinga

La joie de Modeste Codjo Bessanh déborde. Et ce n'est pas seulement parce que son pays natal, la Côte d'Ivoire, a remporté la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui vient de s'achever, en battant le Nigeria en finale (2-1).

Au cours d'un tournoi riche en émotions et en rebondissements, qui a vu plusieurs équipes de premier plan échouer et des outsiders s'imposer, c'est en dehors du terrain que la performance a été la plus régulière.

L'entreprise de location de voitures de Bessanh à Abidjan, le centre économique de la Côte d'Ivoire, en fait partie.

Du 13 janvier au 11 février, la Coupe du monde de football a été l'occasion pour les entreprises, grandes et petites, de profiter de l'attrait universel du football et de l'intérêt suscité par le tournoi le plus important et le plus attendu du continent.

" La Coupe d'Afrique des Nations a été un tel spectacle ! Je pense que la Côte d'Ivoire pourrait même accueillir la Coupe du monde", déclare Bessanh à TRT Afrika. "Mon agence a réussi à louer la quasi-totalité de ses véhicules aux nombreux journalistes qui ont afflué dans le pays pendant toute la durée de l'événement. Personnellement, tout s'est bien passé."

Bessanh, qui possède une flotte d'une dizaine de SUV et de berlines, aurait gagné entre 40 000 et 100 000 CFA par jour pour la location de chaque véhicule.

Les affaires ont été tout aussi florissantes dans les quatre autres villes qui ont accueilli le tournoi en plus d'Abidjan.

Un projet à long terme

Le Dr Al Kitenge, stratège économique de la République démocratique du Congo, estime que l'impact d'événements tels que la Coupe du monde de football sur l'économie locale ne doit pas être mesuré uniquement en termes de bénéfices immédiats.

"Lorsqu'un pays se porte candidat à l'organisation d'un grand événement international, sportif ou autre, il s'agit d'un effort calculateur qui implique une activité extraordinaire en coulisses, avec des implications économiques à long terme", explique-t-il.

"Il y a les flux financiers liés à l'accréditation, à l'occupation des chambres et des restaurants, et aux autres retombées. C'est directement lié à la demande de ces grandes structures pour les petits producteurs et fournisseurs. Nous pouvons donc constater que cela se répercute jusqu'à la racine".

Les grands événements comme la Coupe d'Afrique des Nations déclenchent également la loi de l'offre et de la demande, ce qui se traduit par des avantages pour le marché des biens et des services dans les pays hôtes, qu'il s'agisse d'événements sportifs, économiques ou culturels.

La ferveur au goût du terroir

À Anoumabo, l'un des quartiers les plus populaires d'Abidjan, Iliasse Dayamba a saisi l'occasion d'offrir ses services de restauration à certains des milliers de spectateurs qui avaient convergé vers la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023.

Dayamba a découvert pendant le tournoi que la fréquentation et les revenus générés dans son restaurant, Au Burkina 3, dépendaient de la présence et de la performance d'équipes spécifiques. Les affaires ont invariablement explosé lorsque les "Étalons" du Burkina Faso et les "Éléphants" de Côte d'Ivoire jouaient.

"Nous avions des clients de plusieurs pays. Les Ivoiriens constituaient le groupe le plus important, mais il y avait aussi des supporters d'autres pays. Les jours de match, mes gains étaient les plus importants, notamment grâce à la vente de boissons", explique-t-il à TRT Afrika.

Comme toute personne entreprenante, M. Dayamba savait qu'il devait saisir l'occasion qui se présentait à lui.

"Dans cette situation, la chose la plus importante à faire est de promouvoir les produits et services locaux. Il faut se concentrer sur le marketing de la région pour que les gens découvrent la valeur de l'atout", explique-t-il.

Outre les établissements du secteur des services tels que ceux gérés par Bessanh et Dayamba, la CAN 2023 a créé des opportunités pour toute une série d'entreprises - de l'alimentation aux stands de gadgets - dans les zones commerciales improvisées autour des stades, appelées "Villages de la CAN".

On estime que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a investi 1,5 million de dollars dans l'organisation de la 34e édition de la CAN, dépensant la majeure partie de l'argent dans la construction d'infrastructures, y compris la construction ou la rénovation de six stades de football.

Bâtir pour l'avenir

Les infrastructures construites pour un événement spécifique produisent-elles des bénéfices de même ampleur une fois l'événement terminé ?

M. Kitenge estime que chaque pays fait ses devoirs pour convertir ces investissements en infrastructures rentables après avoir atteint l'objectif immédiat d'accueillir un événement particulier de la manière la plus efficace possible.

"Par exemple, si l'on considère le village olympique construit à Londres en 2012, tout a été revendu par la suite. Des stades ont été construits spécifiquement pour les Jeux olympiques, mais de manière à pouvoir être démontés plus tard pour être redéployés à plus petite échelle", explique-t-il à TRT Afrika.

"Lorsque vous créez une infrastructure pour un objectif à court terme, vous devez avoir un plan d'utilisation après l'événement. Et cela dépend de la capacité de chaque pays à se réorganiser".

