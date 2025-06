Le Mali a officiellement annoncé le lancement d'un nouveau "système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil (Ravec)", a annoncé la présidence malienne dans un communiqué, mardi.

Présent à l'occasion du lancement de ce nouveau système, élaboré par des compétences maliennes, le président de la Transition au Mali, Assimi Goïta, s'est félicité de cette réalisation importante et décidé d'élever les experts ayant conçu ce nouveau système au grade de chevalier de l’ordre national du Mali.

Selon le communiqué de la présidence malienne, le nouveau système de gestion de données de l'état civil, baptisé "Mali kura Biométrie", marque "la souveraineté numérique et l’autonomie technologique du Mali".

"Avec Mali Kura Biométrie, le Mali dit adieu à la dépendance technologique et bienvenue à l’autonomie. Les codes sources et les licences de ce système sont entre les mains de nos experts nationaux, mettant ainsi fin à toute tentative de chantage, d’exploitation et même de prise d’otage des données de la part de prestataires étrangers".

Pour rappel, les données qui seront désormais gérées par Mali Kura Biométrie étaient en possession de la société française Idemia, dont les liens contractuels avec le ministère de l'Administration territoriale avaient été rompus suite à un litige avec les autorités maliennes.

Le gouvernement malien avait évoqué en septembre 2023 des contraintes techniques, en l'occurrence "une prise d'otage" des données de l'état civil par la société Idemia, pour justifier le report des élections générales qui devaient avoir lieu au Mali les 4 et 18 février 2024.

Idemia avait évoqué le non "paiement de factures" par les autorités maliennes.

"Mali Kura Biométrie ouvrira la voie à de nouvelles opportunités pour notre nation ", a conclu le président Goïta.

