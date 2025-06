Par Charles Mgbolu

De nombreux artistes nigérians ont condamné la cyberintimidation à laquelle a été confronté le joueur des Super Eagles, Alex Iwobi, après la défaite du Nigeria en finale de l'AFCON 2023, dimanche, face au pays hôte, la Côte d'Ivoire.

Le chanteur Falz, le comédien AY Makun et la personnalité de la radio Dotun sont quelques-unes des célébrités qui ont pris la parole sur leurs médias sociaux pour défendre la star des Super Eagles après qu'il a été fortement critiqué pour sa performance lors du tournoi de l'AFCON.

"Chaque joueur qui revêt le maillot vert, blanc, vert pour nous représenter fait un immense sacrifice et ne mérite pas d'être traité avec un tel dédain. Nous parlons beaucoup de la cyberintimidation, mais nous sommes si prompts à nous retourner contre les nôtres. @alexanderiwobi Je t'aime mon frère ! Merci", a écrit Falz sur Instagram.

Falz a accompagné son message d'une photo de la star du football, qu'il a légendée "Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble".

AY Makun, dans son post, a condamné la cyberintimidation sur les médias sociaux et a appelé les fans à promouvoir une culture de l'attention.

"C'est tellement triste de voir comment vous avez tous exhibé diverses formes de cyberintimidation sur un jeune homme dont le seul crime était de venir représenter sa patrie. Demain, vous vous demanderez encore pourquoi des gens comme Saka et d'autres ne joueront jamais pour le Nigeria.

Il est temps de penser au-delà de vos intérêts personnels et d'examiner les effets négatifs de vos mauvaises actions. Contribuons à promouvoir une culture de l'attention et du respect sur Internet et à prévenir la cyberintimidation. Merci de partager un ❤️ pour @alexanderiwobi sur ce post", a déclaré Makun dans son message.

Dotun, une personnalité de la radio, est allé plus loin en condamnant la cyberintimidation et en s'excusant auprès d'Iwobi.

''J'ai peut-être eu le cœur brisé par notre défaite. Oui, mais je ne suis pas en colère parce que l'équipe a fait de son mieux. Le fait que @alexiwobi ait été sélectionné n'est pas une très bonne chose, et je pense aussi que nous devons apprendre à accepter les défaites sans endommager les gens dans le processus. Si nous vous avons fait vous sentir si mal, nous sommes vraiment désolés", a écrit Dotun.

Depuis que les critiques virulentes ont commencé à circuler en ligne quelques heures à peine après la fin du dernier match, Iwobi s'est retiré des médias sociaux, supprimant tous ses messages sur Instagram, sauf un.

Ses coéquipiers lors du tournoi, ainsi que de nombreux fans de football, ont continué à faire preuve de solidarité avec le joueur.

Nous allons noyer la haine. Nous allons transformer cette tendance à la cyberintimidation en un amour débordant pour Iwobi", a écrit une fan, Sophie, sur X.

