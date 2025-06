Au niveau mondial, 1,4 milliard d'enfants âgés de moins de 16 ans ne bénéficient d'aucune forme de protection sociale, ce qui les rend vulnérables aux maladies, à une mauvaise alimentation et à la pauvreté.

C'est ce qui ressort des données publiées mercredi par l'Organisation internationale du travail (OIT), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et Save the Children.

Dans les pays à faible revenu, moins d'un enfant sur dix à accès aux allocations familiales.

"Dans le monde, 333 millions d'enfants vivent dans l'extrême pauvreté, luttant pour survivre avec moins de 2,15 dollars par jour, et près d'un milliard d'enfants vivent dans une pauvreté multidimensionnelle", a déclaré Natalia Winder Rossi, directrice mondiale de la politique sociale et de la protection sociale à l'UNICEF.

"Au rythme actuel, la réalisation des objectifs de développement durable en matière de pauvreté est hors de portée. C'est inacceptable", a-t-elle ajouté.

Choix politique

Selon Mme Rossi, mettre fin à la pauvreté des enfants est un choix politique fait par les gouvernements.

Il est essentiel d'étendre la couverture de la protection sociale des enfants dans la lutte contre la pauvreté, notamment par la mise en place progressive d'allocations familiales universelles, a-t-elle ajouté.

Les groupes ont déclaré que les allocations familiales constituent une protection sociale vitale destinée à promouvoir le bien-être à long terme des enfants.

Elles sont versées en espèces ou sous forme de crédit d'impôt et sont essentielles pour réduire la pauvreté et permettre l'accès aux soins de santé, à la nutrition, à une éducation de qualité, à l'eau et à l'assainissement.

Elles soutiennent également le développement socio-économique, en particulier en période de crise.

De nombreux enfants sont privés des ressources et des services de base dont ils ont besoin pour échapper à la pauvreté et sont donc exposés à l'impact durable de la faim, de la malnutrition et du potentiel non réalisé.

Les données montrent une modeste augmentation globale de l'accès aux allocations familiales en 14 ans, de 20 % en 2009 à 28,1 % en 2023.

Toutefois, les progrès sont inégaux. Dans les pays à faible revenu, les taux de couverture restent incroyablement bas, autour de 9 %.

Dans le même temps, 84,6 % des enfants des pays à revenu élevé sont couverts.

Les taux de couverture des enfants dans les pays très vulnérables au changement climatique sont inférieurs d'un tiers à ceux des pays qui ne sont pas classés comme étant à haut risque.

Prestations pour enfants

Selon le groupe, il est essentiel de veiller à ce que les enfants bénéficient d'une protection sociale pour les protéger des pires conséquences de la crise climatique.

Une ventilation régionale de la couverture des prestations pour enfants entre 2009 et 2023 montre qu'en Asie de l'Est et dans le Pacifique, la couverture des prestations pour enfants a augmenté de 9,2 % en 2009 à 16,0 % en 2023.

En Afrique de l'Est et en Afrique australe, la couverture est passée de 9,6 % à 12,3 %.

En Afrique de l'Ouest et centrale, la couverture a augmenté de 3,1 % à 11,8 %.

En Europe de l'Est et en Asie centrale, la couverture a augmenté de 59,0 % à 61,4 %.

En Amérique du Nord, la couverture est passée de 78,1 % à 84,0 %.

En Europe occidentale, la couverture est passée de 91,0 % à 93,2 %.

Des améliorations plus marquées ont été enregistrées au cours de la même période en Amérique latine et dans les Caraïbes, où les taux de couverture sont passés de 30,8 % à 41,9 %.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ils sont passés de 22,7 % à 32,5 %.

En Asie du Sud, ils sont passés de 9,2 % à 24,3 %.

"Il s'agit d'une crise pour près d'un milliard d'enfants qui ne sont pas couverts par des prestations et pour les pays dans lesquels ils vivent", a déclaré Shahra Razavi, directrice du département de la protection sociale de l'OIT.

