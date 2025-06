Par Firmain Éric Mbadinga

En tant que jeune scout, Abdou Touré a appris une leçon de vie qu'il transmet depuis à tous ceux qui lui prêtent l'oreille : la nature a autant besoin d'être nourrie que nous.

"Allez planter des arbres, autant que vous le pouvez", incite l'homme d'une quarantaine d'années à tous ceux qui l'entourent, avec optimisme.

Touré montre l’exemple depuis quelques années, plantant des arbres partout où il le peut avec une détermination aussi irrésistible qu’inspirante.

Affectueusement surnommé « Tonton vert » dans son Sénégal natal, l'amour inné de Touré pour la nature et son zèle de croisade ont fait de lui l'une des voix les plus fortes de la conservation de la nature dans la région sahélienne ,au plus fort de la menace de désertification.

"Mes voyages au Sénégal et dans d'autres pays voisins depuis mon enfance m'ont permis d'apprécier la nature et sa riche diversité. Au fil du temps, j'ai également observé comment la nature changeait, et c'était inquiétant", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

L'engagement de Touré en faveur de la préservation de l'environnement a été renforcé après un événement axé sur le climat organisé par la Finlande en 2010 auquel il avait pris part. Depuis lors, il mobilise les jeunes de toute l'Afrique de l'Ouest pour qu'ils le rejoignent dans sa lutte contre le changement climatique.

Son arme de prédilection ? Le reboisement.

En seulement quatre ans, Touré et son groupe de jeunes écologistes ont planté des millions d’arbres dans des terres arides et des mangroves, dans le but d’apporter la stabilité climatique et d’inverser le processus de désertification dans la région du Sahel. En 2019, il a lancé le « #QuartierVertChallenge », une initiative citoyenne qui a déclenché un mouvement écologiste impliquant des jeunes de 15 pays africains, notamment ceux de la région du Sahel.

Ses efforts ne sont pas passés inaperçus. Lors des deux dernières Journées mondiales de l'environnement, le Camp Climat Sénégal, un groupe coordonné par Touré, a attiré des volontaires de 11 pays d'Afrique de l'Ouest.

La stratégie d'exécution est aussi simple que l'énoncé de mission. Les défenseurs de l'environnement qui font partie de l'initiative de Touré plantent des arbres partout où ils sont déployés, que ce soit dans un pays voisin ou dans le leur.

"Avant de me lancer dans le reboisement, je ramassais les déchets dans les ruelles", se souvient-il. "Depuis 2019, je me concentre sur la plantation d'arbres. Au Camp Climat Sénégal, nous avons tous décidé de jouer un rôle déterminant dans nos milieux de vie. Et cela passe par l'action, même la plus simple. Les arbres réduisent la chaleur et captent le CO2."

L'avancée du désert

Malgré ses réalisations, Touré est parfaitement conscient des défis à venir. Il déplore la perte d'espaces verts à Dakar, la capitale sénégalaise, comparant la ville à un "cimetière de béton où tout est gris".

La désertification dans les pays sahéliens constitue une menace importante pour les moyens de subsistance de millions de personnes. Cette région, qui s'étend du Sénégal au Soudan, se caractérise par des conditions semi-arides qui la rendent particulièrement vulnérable au changement climatique et à la surexploitation des ressources foncières.

La fréquence croissante des sécheresses, associée à des pratiques agricoles non durables, a conduit à la dégradation des sols fertiles en terres stériles. Ce processus, connu sous le nom de désertification, réduit la productivité des terres et exacerbe l'insécurité alimentaire et la pauvreté parmi les communautés à prédominance agricole de la région.

Mais Touré n’est pas du genre à se laisser décourager. Il continue de faire appel à davantage de soutiens sur le continent à travers les réseaux sociaux, dans l’espoir d’inverser la menace imminente du béton et du désert sur le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et même le Mali.

" Les différents points que vous voyez sur la carte de l'Afrique montrent où nos ambassadeurs sont les plus actifs. Il s'agit de Yaoundé au Cameroun, de Dakar au Sénégal, du Tchad et du Niger. Au Sénégal, où je travaille principalement, notre reforestation est concentrée à Dakar et Régions de Kaolack, suivies de Matam et Podor le long du fleuve Sénégal", a déclaré Touré à TRT Afrika.

Une voix puissante

En seulement quatre ans environ, l'initiative QuartierVertChallenge a fait des progrès significatifs en matière de conservation de l'environnement, en plantant des millions d'arbres dans les régions de mangrove et quelques milliers dans les zones hors mangrove.

Si la simplicité reste sa carte de visite, Touré est conscient que le média est aussi crucial que le message.

Lors de la Coupe d'Afrique des Nations récemment conclue en Côte d'Ivoire, il a exploité le pouvoir du sport pour promouvoir sa cause. "La CAN de Tonton vert" a encouragé les individus à planter un arbre pour chaque but marqué pendant la compétition.

Les efforts de Touré ne sont pas restés sans encouragements. En mars 2023, l'UNESCO l'a présenté dans sa rubrique " Cultiver notre humanité ".

QuartierVertChallenge a noué des partenariats avec des municipalités, des universités et des lycées de plusieurs pays pour promouvoir des pratiques écologiques responsables et susciter une passion pour la reforestation.

Le mouvement s’inspire de Yacouba Sawadogo du Burkina Faso, décédé en 2023, laissant derrière lui un héritage écologique mondialement reconnu. Comme Sawadogo, qui a reçu le prix des Champions de la Terre de l’ONU en 2020, Touré prône une action concertée de toutes les couches de la population des pays sahéliens pour créer une ceinture verte de sauvegarde de l’environnement.

« Les gouvernements doivent prendre des mesures décisives et lancer des campagnes de sensibilisation pour véritablement transformer le Sahel », dit-il.

