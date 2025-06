Le Burkina Faso organisera une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole du 15 au 21 mars dans 170 districts sanitaires, selon une information rapportée par l'agence de presse burkinabè (AIB/Officielle).

"Le ministre de la Santé et de l’hygiène publique a fait au Conseil une communication relative à l’organisation d’une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en 2024 au Burkina Faso. La campagne qui va se dérouler du 15 au 21 mars 2024 dans 170 districts sanitaires, vise à renforcer l’immunité des enfants de 9 à 59 mois contre la rougeole et la rubéole dans notre pays", indique le rapport du conseil des ministres tenu mercredi, cité par l'AIB.

Cette campagne de vaccination qui visera 3 489 383 enfants est d'un "coût global de 6 761 460 USD". Elle est financée "par l’Etat burkinabè et les partenaires techniques et financiers dont l’Alliance mondiale du vaccin (GAVI)", d'après la même source.

L'AIB précise que ladite campagne est programmée dans la Stratégie nationale de vaccination (SNV) 2022-2026.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp