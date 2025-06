L’objectif de cette visite est « d’évoquer avec les autorités marocaines le développement des relations déjà fructueuses et anciennes entre le Niger et le Royaume du Maroc mais également évoquer le renforcement des relations entre les Etats du Sahel et le Royaume, précise le site Telquel.

Le premier ministre et la délégation qui l’accompagne ont eu une série d’entretiens avec la diaspora nigérienne sur place, rapporte le même média.

"Les discussions ont porté entre autres sur les enjeux de la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le retrait de la CEDEAO, la diversification des partenaires, les contributions au fonds de solidarité nationale, la refondation de l’Etat, le patriotisme, la tenue des prochaines assises nationales et la nécessité pour la diaspora d’investir dans les filières porteuses au Niger", précise la même source.

En décembre dernier, sur invitation du roi Mohamed VI les quatre Etats du sahel s’étaient retrouvés à Marrakech pour discuter de l’initiative marocaine qui propose l’ouverture d’une fenêtre sur l’océan atlantique pour les échanges commerciaux entre ces pays et le reste du monde, rappelle le média marocain.

