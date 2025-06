La Cour constitutionnelle du Sénégal a jugé que le report sans précédent du scrutin présidentiel du 25 février par le président Macky Sall n'était pas conforme à la Constitution, plongeant le pays dans une nouvelle phase d'incertitude électorale.

La semaine dernière, les candidats à l'élection présidentielle et les législateurs de l'opposition ont déposé un certain nombre de recours juridiques contre la décision qui a reporté le vote à décembre et prolongé le mandat du président Macky Sall dans ce que les critiques ont qualifié de "coup d'État institutionnel".

Ils contestaient en particulier le décret retardant le scrutin pris par le président Sall et son approbation ultérieure par le parlement.

L'impasse a alimenté des troubles généralisés et suscité des inquiétudes au niveau international quant à la menace qui pèse sur l'une des dernières démocraties de l'Afrique de l'Ouest touchée par les coups d'État.

Tous les regards se tournent vers Sall

La Cour constitutionnelle a décidé que "la loi (d'ajournement) est contraire à la Constitution", selon son procès-verbal de jeudi.

Le Conseil a également décidé d'annuler un décret annoncé par M. Sall avant le vote, qui a contribué à déclencher le report.

La présidence et le gouvernement n'ont pas indiqué s'ils acceptaient cette décision, qui intervient alors que les autorités ont commencé à libérer des détenus de l'opposition.

Tous les regards sont désormais tournés vers M. Sall, qui a déclaré avoir reporté l'élection en raison d'un différend sur la liste des candidats et d'une corruption présumée au sein de la Cour constitutionnelle qui compromettrait la crédibilité du scrutin.

Une bonne nouvelle

Le tribunal n'a pas précisé la date de l'élection, ce qui signifie qu'il appartient à M. Sall de fixer une date raisonnable s'il se conforme à la décision du Conseil, a déclaré Anta Babacar, candidate de l'opposition à l'élection présidentielle, qui a salué l'arrêt comme une "bonne nouvelle".

"Ce qui compte pour un candidat comme moi, c'est qu'à partir du 2 avril, le président Macky Sall n'est plus président, et que l'élection doit donc avoir lieu entre le 25 février et le 2 avril", a-t-elle déclaré par téléphone à l'agence de presse Reuters, en référence à la date initialement prévue pour la fin du mandat de M. Sall, à savoir le mois d'avril.

Il ne reste que 10 jours avant la date initiale du scrutin et la plupart des candidats n'ont pas fait campagne depuis que M. Sall a publié son décret le 3 février, quelques heures avant le début de la campagne.

La décision du Conseil a encore compliqué les perspectives électorales, a déclaré Abdou Mbow, législateur du parti au pouvoir, à la télévision nationale, avertissant qu'elle "exacerberait la crise entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire".

Impact sur les tensions

Tout rejet de la décision risque d'attiser les protestations de l'opinion publique, qui ont déjà déclenché des affrontements entre les manifestants et la police, lesquels ont fait trois morts vendredi et samedi derniers dans plusieurs villes.

Au lendemain de la décision, il n'était pas clair si les organisateurs poursuivraient les manifestations prévues vendredi et samedi pour protester contre le report de l'élection.

Anta Babacar a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les tensions diminuent si M. Sall ou les autorités ne contestaient pas la décision du conseil, mais "s'il ne l'accepte pas, nous ne sommes jamais très loin".

