Les recettes d'exportation de minéraux du Rwanda en 2023 ont augmenté pour atteindre plus de 1,1 milliard de dollars, par rapport aux 772 millions de dollars enregistrés en 2022, ce qui représente une croissance de 43 pour cent, selon l'Office des mines.

Le gouvernement se rapproche ainsi de son objectif de générer 1,5 milliard de dollars de recettes annuelles d'exportation de minerai d'ici à 2024.

Selon le Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB), cette croissance est attribuée à l'augmentation de la valeur ajoutée, au professionnalisme permanent, à l'investissement accru dans la mécanisation et à la mise en œuvre stratégique de pratiques minières viables et responsables.

Pour le quatrième trimestre 2023 (octobre à décembre), les recettes d'exportation de minéraux ont atteint 252,99 millions de dollars, en hausse de 34,9 % par rapport au même trimestre en 2022.

Certains des minéraux exceptionnels qui ont poussé les exportations comprennent l'or, dont 1 015 kilogrammes ont généré 62,1 millions de dollars en octobre, 823 kilogrammes d'une valeur de 52,9 millions de dollars en novembre et 1 320 kilogrammes d'une valeur de 87,5 millions de dollars en décembre.

Le coltan a généré 159 297 kilogrammes d'une valeur de 6 907 161 dollars en octobre, 128 887 kilogrammes d'une valeur de 5 364 535 dollars en novembre et 180 393 kilogrammes d'une valeur de 6 630 391 dollars en décembre.

En décembre 2023, Yamina Karitanyi, PDG de RMB, a déclaré que les réserves minérales du Rwanda présentaient un potentiel économique de 150 milliards de dollars (environ 186 000 milliards de rwf) qui pourraient être réalisés en utilisant des techniques modernes d'exploration.

Les communautés qui accueillent des activités minières ont bénéficié d'infrastructures et de divers autres projets d'une valeur de 2 milliards de francs rwandais distribués dans le cadre de programmes de partage des revenus.

L'argent a été dépensé entre 2019 et 2023 pour des projets tels que l'approvisionnement en eau et en électricité, les installations médicales et les routes.

