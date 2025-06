Les habitants des bidonvilles de la République démocratique du Congo disent vivre dans des conditions déplorables depuis les inondations qui ont frappé les provinces de l'Ituri et de la Mongala, ainsi que la capitale Kinshasa, en décembre dernier.

Les inondations ont eu lieu après un mois de précipitations extrêmement abondantes, qui ont par ailleurs provoqué des glissements de terrain meurtriers et l'effondrement de bâtiments.

Les pluies torrentielles ont fait monter les eaux du fleuve Congo à leur niveau le plus élevé depuis plus de 60 ans, et ont forcé environ 500 000 personnes à fuir.

Un habitant de l'un des bidonvilles installés sur le terrain d'une église catholique à la périphérie de la capitale, Kinshasa, explique que sa famille a du mal à faire face à la situation.

Des espaces encombrés

"Cela fait presque un mois que nous avons quitté nos maisons à cause des inondations ? Nous souffrons", a déclaré Cyprien Seka, qui est également père de trois enfants.

"La nuit ici est horrible. Il y a beaucoup de gens éparpillés, entassés... c'est étouffant, on ne peut pas respirer", a déclaré Pansel Moto Pamba, une grand-mère de 55 ans.

Seize des 26 provinces du Congo sont aux prises avec les conséquences des inondations, qui ont tué au moins 221 personnes et exposé des communautés déjà vulnérables à des risques accrus de paludisme et de typhoïde, selon les autorités congolaises et l'organisation caritative Médecins sans frontières.

Selon l'Observatoire mondial des forêts, le Congo avait le deuxième taux le plus élevé de perte de couvert végétal au monde en 2022, après le Brésil.

État d'urgence

La perte du couvert végétal et des racines "exacerbe le risque d'inondation, car la canopée et les racines d'une forêt piègent l'eau de pluie et réduisent le débit des rivières", a déclaré l'hydrologue Raphaël Tshimanga de l'Université de Kinshasa.

L'état d'urgence a été déclaré après les inondations, ainsi que le déblocage d'environ 4 millions de dollars de fonds d'urgence destinés à fournir une aide humanitaire aux personnes touchées.

La RDC est sujette à des inondations récurrentes le long du corridor du fleuve Congo, affectant approximativement 170 000 personnes chaque année, selon l'ONU.

