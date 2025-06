Mbappé a annoncé jeudi au Paris Saint-Germain qu'il quitterait le club à la fin de la saison, ce qui ouvre la voie à une nouvelle tentative de Madrid pour recruter l'un des meilleurs joueurs de football au monde.

Il pourrait y avoir une guerre d'enchères entre plusieurs clubs pour signer l'ancien vainqueur de la Coupe du monde, mais Madrid est largement considéré comme étant sur le devant de la scène.

L'arrivée de Mbappé donnerait à Madrid l'une des meilleures attaques du football, Mbappé rejoignant Jude Bellingham, Vinícius Júnior et Rodrygo. Elle offrirait également au club le plus titré d'Europe d'excellentes perspectives, puisque Mbappé serait le plus âgé des quatre, à seulement 25 ans.

Madrid a fait de gros efforts pour recruter Mbappé en 2022, l'une de ses offres rejetées par le PSG atteignant 200 millions d'euros (215 millions de dollars).

Mbappé n'a jamais caché son rêve de jouer un jour pour Madrid, mais il a décidé à l'époque qu'il valait mieux poursuivre son "aventure" à Paris.

L'opération serait beaucoup moins onéreuse pour Madrid, puisque Mbappé sera libre après sept années passées au PSG. Il a informé le club français l'année dernière qu'il ne demanderait pas de prolongation du contrat qu'il a signé en 2022.

