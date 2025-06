L'Union européenne a appelé vendredi "toutes les parties" au Sénégal à respecter l'arrêt du Conseil constitutionnel qui a invalidé la veille la décision du chef de l'Etat, Macky Sall, de reporter l'élection présidentielle prévue fin février.

L'UE "appelle toutes les parties à respecter (cette) décision et à mettre tout en œuvre pour organiser les élections selon la décision du Conseil, c'est-à-dire dans les meilleurs délais", a déclaré Nabila Massrali, porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Elle a rappelé que l'UE avait déjà exprimé ses préoccupations à propos de l'annonce du report au 15 décembre 2024 du scrutin présidentiel, prévu le 25 février.

La Cour constitutionnelle du Sénégal a jugé que le report sans précédent du scrutin présidentiel du 25 février par le président Macky Sall n'était pas conforme à la Constitution, plongeant le pays dans une nouvelle phase d'incertitude électorale.

La semaine dernière, les candidats à l'élection présidentielle et les législateurs de l'opposition ont déposé un certain nombre de recours juridiques contre la décision qui a reporté le vote à décembre et prolongé le mandat du président Macky Sall dans ce que les critiques ont qualifié de "coup d'État institutionnel".

Ils contestaient en particulier le décret retardant le scrutin pris par le président Sall et son approbation ultérieure par le parlement.

Cette "décision de report a eu un impact conséquent sur la stabilité et la cohésion sociale du pays", a souligné la porte-parole lors d'un point de presse.

L'UE "déplore le décès d'au moins trois personnes dans les manifestations qui se sont tenues dans plusieurs villes du Sénégal, ainsi que le grand nombre de blessés et d'arrestations", a-t-elle poursuivi.

"Comme les Nations unies, l'Union européenne demande des enquêtes et dénonce un recours inutile et disproportionné à la force contre les manifestations et des restrictions de l'espace civique.

"Nous appelons donc à ce que toute la lumière soit faite sur les conditions de décès de ces personnes et les autorités à garantir les libertés fondamentales dont la liberté de manifester pacifiquement", a-t-elle conclu.

