« En raison de l'intensification de l’offensive du M23 et de la détérioration continue de la situation sécuritaire, la Force de la MONUSCO déploie des éléments sud-africains de la FIB, sa brigade d'intervention, pour renforcer l'opération Springbok à Goma et Sake », a annoncé la mission dans une publication sur X.

« Les forces de la Monusco augmentent leurs effectifs dans le cadre de l’opération springbok. Des troupes supplémentaires de sa brigade d’intervention sont arrivées pour renforcer la protection des civils à Goma et Sake », a ajouté la Monusco.

L’opération « Springbok », destinée à empêcher les rebelles du M23 de s’emparer de Goma avait été lancée début novembre dernier.

Présente en RDC depuis 1999, la force de l’ONU est très critiquée par les populations locales qui lui reprochent de ne pas avoir mis fin aux violences des groupes armés, notamment du M23.

Les autorités congolaise ont demandé son départ « accéléré » à partir de décembre 2023.

En dépit de ce départ annoncé et convenu par toutes les parties, le Conseil de sécurité a prorogé, pour un an, jusqu’au 20 décembre 2024, le mandat de la mission onusienne tout en décidant d’initier son « retrait progressif, responsable et durable » du pays et de transférer progressivement les tâches qui lui incombent au Gouvernement congolais.

