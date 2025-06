Par Wilma S. Nchito

Les rapports sur les déficits alimentaires en Afrique en raison de guerres dans d'autres parties du monde sont assez inquiétants.

Les villes africaines accueillent de grandes populations et il est prévu que d'ici à 2026, environ 722 millions de personnes vivront dans les zones urbaines du continent.

Les villes du continent continuent de faire face à des défis majeurs au cours du siècle actuel. Parmi eux, il y aura des pénuries essentielles d'eau et de nourriture qui affectent les populations urbaines.

Alors que l'urbanisation augmente à l'échelle mondiale, avec 50 % de la population africaine vivant actuellement dans des villes où elle endurera des prix alimentaires élevés et des impacts négatifs du changement climatique, les villes devront avoir des plans de sécurité alimentaire en place.

Les pays ayant des excédents alimentaires doivent faire face à des bureaucraties strictes et à des obstacles créés par les lois internationales, entraînant des marchés fragmentés et un gaspillage alimentaire.

Les liens faibles et l'intégration régionale n'ont pas permis aux approvisionnements alimentaires de passer facilement des zones en excédent à celles qui ont un déficit, malgré le fait que les pays partagent les frontières et se trouvent à proximité.

En 2020, on a estimé que 281,6 millions de personnes sur le continent (20 %) ont été atteintes de la faim, dont une grande proportion était basée dans les villes.

Plusieurs accords régionaux ne sont pas mis en œuvre et il y a des retards continus dans l'acheminement de la nourriture au-delà des frontières. Pendant ce temps, le changement climatique cause un stress supplémentaire sur les systèmes alimentaires.

Les villes africaines doivent de toute urgence trouver des moyens d'organiser les systèmes alimentaires urbains afin de les rendre plus efficaces et plus efficaces.

Historiquement, l'Afrique compte au moins 30 000 espèces de plantes comestibles, dont beaucoup sont traditionnellement cultivées. Cependant, ceux-ci n'ont pas été au centre de la politique et de la pratique agricole.

Ces aliments traditionnels pourraient être utilisés pour réduire les déficits alimentaires dans les villes.

Les villes doivent relever le défi

L'absence de mécanismes et de mandats permettant la détection des zones de déficit crée une situation où certaines parties de la ville auront un excédent tandis que d'autres sont des déserts alimentaires.

La question est de savoir qui régit les mouvements des aliments de l'endroit où ils sont produits vers les zones de consommation et enfin vers les consommateurs individuels ?

Le manque de gouvernance dans le secteur alimentaire a permis d'occuper l'espace par des acteurs formels et informels intéressés à maximiser leurs profits.

Les acteurs informels varient, mais comprennent principalement les agriculteurs, les courtiers, les intermédiaires et les commerçants du marché qui n'ont pas de structures formalisées, mais contrôlent le commerce des produits alimentaires.

Les acteurs formels sont les agriculteurs commerciaux, les marchés de gros d'aliments frais, les supermarchés internationaux et les meuniers qui exercent également un contrôle sur la nourriture dans les villes.

Les acteurs formels et informels interagissent parfois, mais leurs activités desservent différents secteurs de la ville.

Les systèmes alimentaires municipaux n'ont pas reçu une attention suffisante de la part des autorités municipales et du gouvernement central parce que les politiques sont séparées sur les lignes rurales et urbaines.

La nourriture dans les villes ne devient un problème que lorsque des pénuries ou des excédents critiques surviennent. Les citadins se plaignent lorsque les prix des aliments de base augmentent, ce qui a même conduit à des émeutes alimentaires dans certains pays.

Lire aussi :

CAN 2023 : Pourquoi ce fut plus qu'un triomphe sportif pour la Côte d'Ivoire, pays organisateur

L'entrée de nourriture dans les villes n'est souvent pas attribuée à une agence spécifique, car la production alimentaire est normalement abordée et gérée à partir des niveaux régional et national et non au niveau de la ville.

La consommation au niveau de la ville est généralement prise en compte au fur et à mesure que les producteurs cherchent à répondre à la demande. Cependant, dans les villes du tiers monde, les liens et les interactions entre l'offre et la demande sont rarement gouvernés.

Outre la disponibilité et le coût des aliments de base, il y a très peu de structures au niveau de la ville qui régissent le système alimentaire urbain de la '' ferme à la fourche ''.

Le secteur alimentaire urbain est donc laissé à lui-même, alors que les acteurs individuels cherchent à naviguer dans le continuum imprévisible.

Les différents acteurs de la région urbaine le long de la chaîne de valeur alimentaire ne sont pas organisés pour maximiser l'efficacité et réduire le gaspillage.

Les régions agricoles des villes

Les terres agricoles autour de la plupart des villes africaines sont rapidement envahies par l'étalement urbain. Cela signifie que la nourriture doit être transportée à longue distance avec un coût plus élevé.

Le jardinage qui a historiquement eu lieu dans et autour des villes a contribué aux systèmes alimentaires urbains, mais la terre n'a pas été protégée par les autorités locales.

Il en va de même pour les espaces pour l'agriculture urbaine. La croissance et l'expansion des villes ont encouragé les agriculteurs des districts environnants à cultiver de la nourriture pour les villes, mais ces zones sont également touchées par l'expansion des villes.

Les autorités municipales devraient commencer à mettre délibérément de côté des terres pour la production alimentaire. Ils devraient également conclure des accords de production avec les agriculteurs et assurer des marchés pour les cultures cultivées.

Cela comprendra des mesures strictes pour protéger les ceintures vertes et les zones humides dans les régions urbaines.

Compte tenu de la hausse des températures, de l'augmentation de la sécheresse et des inondations, ces actions devraient être entreprises de toute urgence pour éviter les futurs déficits alimentaires et les troubles qu'elles causent dans nos villes.

Il doit y avoir un passage de la forte dépendance à l'égard des systèmes alimentaires mondiaux à la dépendance à l'égard des aliments produits localement.

Le professeur Wilma S. Nchito est un géographe urbain qui a étudié les modèles contemporains et les aspects matériels de l'urbanisation de la Zambie.

Avertissement : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp