Des manifestations de solidarité avec la bande de Gaza ont eu lieu samedi dans les villes marocaines de Tanger et de Casablanca, ainsi que dans la capitale Rabat.

Les manifestants de Rabat ont exprimé leur solidarité avec Gaza, notamment en réponse aux attaques israéliennes potentielles contre Rafah, où environ 1,5 million de personnes ont trouvé refuge dans le sud de la bande de Gaza.

Les manifestants ont mis en garde contre le risque de pertes massives si l'armée israélienne pénètre dans Rafah par voie terrestre et ont condamné le silence du monde occidental face aux attaques contre les civils à Gaza.

À Tanger et à Casablanca, les Marocains se sont rassemblés pour protester contre les bombardements israéliens sur Gaza depuis plus de quatre mois et ont demandé qu'Israël soit jugé par la Cour pénale internationale.

Israël bombarde la bande de Gaza depuis une attaque du Hamas le 7 octobre. L'attaque israélienne qui s'en est suivie a fait au moins 28 858 morts, plus de 68 677 blessés, des destructions massives et des pénuries de produits de première nécessité.

Moins de 1 200 Israéliens auraient été tués lors de l'attaque du Hamas.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

