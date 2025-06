Par Charles Mgbolu

Les frères Ramadhani, stars tanzaniennes de l'acrobatie, ont une fois de plus jeté leur dévolu sur le premier prix de l'émission de téléréalité America's Got Talent (AGT), puisqu'ils ont été nommés parmi les dix premiers finalistes de l'édition Fantasy League de l'émission de recherche de talents.

Les frères Fadhili Ramadhani (26 ans) et Ibrahim Jobu (36 ans) ont un talent remarquable qui consiste à combiner l'équilibre des mains et l'équilibre de la tête pour réaliser des prouesses époustouflantes qui les amènent à grimper sur de hautes plates-formes pendant qu'ils exécutent leurs numéros.

Ils exécutent également une série de contorsions corporelles dans des séquences soigneusement chorégraphiées, que les juges de l'AGT ont qualifiées de remarquables.

La réaction a été incroyable, et nous nous sommes dit : "Nous le voulons, nous le voulons". Ce n'est que le début. Cette fois, nous devons aller jusqu'au bout", a déclaré Fadhili à l'équipe de l'émission AGT peu après l'annonce de leur nomination en tant que finalistes.

Un rêve pour nous

''C'est un rêve pour nous'', a ajouté Ibrahim avant que Fadhili n'intervienne. Nous nous sommes endormis avec nos chaussures !

Les frères Ramadhani ont participé pour la première fois à la saison 18 de l'AGT, de mai à septembre 2023, où ils ont terminé 5e.

Cependant, l'un des juges, le mannequin et animateur de télévision allemand Heidi Klum, a reconnu leur talent et les a inscrits dans sa "fantasy league", ce qui leur a permis de participer à la série dérivée d'AGT, appelée "AGT Fantasy League", qui regroupe les anciens gagnants, finalistes et favoris des fans des saisons précédentes d'America's Got Talent.

La série Fantasy League a débuté le 1er janvier, tous les artistes ayant pour objectif d'accéder aux demi-finales.

Le détournement

Cependant, un autre juge, l'humoriste canadien Howie Mandel, a appuyé sur le "golden buzzer" pour voler les frères Ramadhani à Heidi et les envoyer en demi-finale.

Lors des demi-finales, les frères ont exécuté des chorégraphies défiant les lois de la gravité, qui les ont notamment vus monter et descendre une échelle soulevée en haut de la scène tout en se tenant en équilibre sur la tête.

Ces numéros captivants les ont propulsés sans difficulté dans le Top 10 des finalistes.

Nous venons de Tanzanie ; nous sommes nés avec ce talent, mais nous ne savions pas où le montrer. Nous sommes reconnaissants de savoir comment l'amener au niveau suivant", a déclaré Fadhili dans une vidéo d'appréciation publiée par AGT sur YouTube.

La finale de l'AGT Fantasy League aura lieu le lundi 19 février, et le gagnant remportera le premier prix de 250 000 dollars.

