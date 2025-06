"L'hôpital Nasser à Gaza n'est plus fonctionnel, après un siège d'une semaine suivi d'une attaque en cours", a écrit le chef de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X.

Malgré les efforts concertés d'une équipe de l'OMS et de ses partenaires, l'accès à l'hôpital pour évaluer les patients et répondre à des besoins médicaux critiques a été refusé, a-t-il souligné.

"Les jours précédents, l'équipe de l'OMS n'a pas été autorisée à entrer dans l'hôpital pour évaluer l'état des patients et répondre à des besoins médicaux critiques, malgré sa présence dans l'enceinte de l'hôpital pour livrer du carburant en collaboration avec des partenaires", a-t-il déclaré.

Selon Tedros, près de 200 patients se trouvent toujours à l'intérieur de l'hôpital, dont au moins 20 ont besoin d'une référence immédiate vers d'autres établissements de santé "pour recevoir des soins médicaux ; la référence médicale est un droit de chaque patient."

"Le coût des retards sera payé par la vie des patients. L'accès aux patients et à l'hôpital doit être facilité", a-t-il exhorté.

Le ministère de la Santé palestinien a déclaré vendredi qu'au moins cinq patients étaient décédés à l'hôpital en raison d'une panne de courant après que l'armée israélienne ait attaqué l'établissement.

Tsahal a pris d'assaut l'hôpital jeudi, forçant tout le monde à l'intérieur à évacuer et à fuir pour sauver leur vie. Cependant, une petite équipe médicale est restée à l'intérieur de l’établissement pour s'occuper des patients dans un état critique, qui étaient tous regroupés dans un bâtiment de l'hôpital par l'armée israélienne, en raison du manque de besoins de base.

Depuis le 22 janvier dernier, Khan Yunis a été le théâtre d'une vaste invasion terrestre israélienne, contraignant des dizaines de milliers d'habitants de la ville à fuir sous un bombardement israélien intensif.

Israël a bombardé la bande de Gaza depuis une attaque du Hamas en date du 7 octobre, qui a tué environ 1 200 personnes. L'attaque israélienne qui a suivi a tué au moins 28 858 personnes, en a blessé plus de 68 677 autres et a causé une destruction massive et des pénuries de biens essentiels.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice. Une décision intérimaire en janvier a ordonné à Tel Aviv de cesser les actes génocidaires et de prendre des mesures garantissant la fourniture de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

