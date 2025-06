Le Rwanda a accusé dimanche les Etats-Unis de faire de la "realpolitik" dans le cadre du conflit qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, après que Washington a qualifié les rebelles rwandais basés au Congo de simple "groupe armé" désigné comme une force négative par les organismes régionaux.

Kigali réagit à une déclaration du département d'État américain qui, samedi, a condamné le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 combattant dans l'est du Congo et a exhorté Kinshasa à cesser de coopérer avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un "groupe armé qualifié de 'force négative' par les organismes régionaux et le gouvernement de la RDC".

Le Rwanda considère les FDLR comme un groupe terroriste dont les éléments sont accusés d'avoir perpétré le génocide de 1994 contre le groupe ethnique des Tutsis.

Ce sont les États-Unis qui, en décembre 2001, ont ajouté les FDLR à leur liste d'exclusion des terroristes après que le groupe eut assassiné et parfois violé huit touristes occidentaux à Bwindi, en Ouganda, dont deux Américains, a déclaré le ministère rwandais des affaires étrangères dans un communiqué.

Lire aussi

Washington condamne fermement les violences dans l'est de la RDC

"Qualifier cette organisation génocidaire et terroriste de simple groupe armé [...] est un acte de realpolitik choquant et cynique qui remet en question la capacité des États-Unis à servir de médiateur crédible dans la région des Grands Lacs", a déclaré le ministère.

Les États-Unis ont "condamné les violences qui s'aggravent" dans l'est du Congo "en raison des actions du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda et sanctionné par les États-Unis et l'ONU".

Ils ont appelé le Rwanda à "retirer immédiatement tout le personnel de la Force de défense du Rwanda de la RDC et à retirer ses systèmes de missiles sol-air", estimant qu'ils menacent la vie des civils, des forces de maintien de la paix de l'ONU et d'autres organisations régionales, des acteurs humanitaires et des vols commerciaux dans l'est du Congo.

Kigali, qui a toujours nié soutenir les rebelles du M23, a accusé l'armée de la République démocratique du Congo de combattre aux côtés des FDLR.

Kigali a également accusé Kinshasa de poursuivre un changement de régime au Rwanda.

La déclaration du ministère rwandais est intervenue après que la République démocratique du Congo a accusé samedi l'armée rwandaise d'avoir mené une "attaque de drone" contre l'aéroport de Goma, dans l'est du pays, qui a endommagé des avions civils.

Le ministère des affaires étrangères a déclaré que le Rwanda avait ajusté sa position à la suite des menaces de la République démocratique du Congo.

"Cela comprend des mesures visant à assurer la défense aérienne complète du territoire rwandais et à dégrader les capacités aériennes offensives suite à l'introduction de drones d'attaque chinois CH-4 par la RDC en 2023 et aux violations répétées de l'espace aérien rwandais par les avions de chasse congolais.

La déclaration rwandaise indique que la fin du soutien de l'État congolais aux FDLR et la garantie de leur démobilisation et de leur rapatriement au Rwanda est "une exigence non négociable pour protéger l'intégrité territoriale du Rwanda".

Depuis la première semaine de ce mois, 15 civils ont été tués et 29 blessés depuis que de nouveaux combats ont éclaté autour de Goma et de Sake, a déclaré la semaine dernière le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Environ 135 000 personnes déplacées ont fui Sake pour se réfugier à Goma.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp