Abdulwasi'u Hassan

Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a formé un comité chargé d'étudier la faisabilité d'une police infranationale dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, dans le cadre d'une démarche visant à relever les nouveaux défis en matière de sécurité.

"Ma position est sans équivoque. Nous devons prendre des mesures énergiques pour examiner les questions qui se posent, y compris la possibilité de créer une "police d'État"", a déclaré le président aux Nigérians, expliquant la raison d'être de son initiative.

Cette annonce intervient quelques jours après que les gouverneurs du parti d'opposition, le Peoples Democratic Party (PDP), ont demandé au gouvernement fédéral d'envisager de donner aux États un semblant d'autonomie en matière de maintien de l'ordre pour lutter contre les crises sécuritaires propres à chaque région du pays.

Ce n'est pas la première fois que le concept de police infranationale est débattu au Nigeria. Mais l'approbation de l'idée par le président Tinubu est considérée comme un pas en avant, compte tenu de la manière dont la centralisation des services de police s'est déroulée.

Cette situation survient alors que plusieurs régions du Nigeria sont aux prises avec des enlèvements contre rançon par des bandes armées, des vols à main armée, des conflits communautaires et des activités terroristes menées par des groupes militants, et que les forces de sécurité sont déployées dans les zones touchées.

Tout en s'efforçant de résoudre les problèmes, qui se sont aggravés ces dernières années, les autorités explorent diverses options.

La police nigériane est une structure contrôlée par le gouvernement fédéral, dans laquelle de nombreux agents sont affectés en dehors de leur État d'origine. Certains experts estiment que l'efficacité de la police serait améliorée si ces agents étaient déployés dans les États dont ils sont originaires.

Dans le système actuel, les commissaires de chaque État rendent compte à l'inspecteur général de la police (IGP) qui, à son tour, est responsable devant le président du pays.

Bien que les gouverneurs de chacun des 36 États de la fédération nigériane soient les principaux responsables de la sécurité dans leurs domaines respectifs, ils n'ont pas le pouvoir de contrôler les forces de police ou l'armée.

Cette dichotomie, associée au fait que les policiers ne travaillent pas nécessairement dans les endroits dont ils sont originaires, explique en partie pourquoi on réclame des polices d'État.

Étouffer les crimes dans l'œuf

Adetunji Adeleye, président du commandement d'Amotekun, dans le sud-ouest du Nigeria, est l'un de ces défenseurs.

Amotekun, qui signifie guépard en langue yoruba, est le nom de code du réseau de sécurité du Nigeria occidental mis en place par les gouverneurs des États de cette partie du pays.

"Nous avons toujours plaidé en faveur d'une police d'État de proximité, car il semble que ce soit la seule solution à ces violations incessantes de la sécurité dans tout le pays", explique M. Adeleye à TRT Afrika.

Il cite ce qu'il décrit comme le succès de l'initiative Amotekun dans l'État d'Ondo.

"Dès que nous voyons un étranger ou une personne se livrant à une activité suspecte, nous agissons immédiatement. Si vous fuyez, nous connaissons le terrain mieux que vous".

Des points de vue opposés

D'aucuns craignent que l'appareil d'État ne prenne le pas sur la structure de sécurité fédérale et ne crée davantage de divisions dans le pays. Mais Adeleye affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Tant que nous respectons la loi et le code des opérations et des pratiques, je ne vois pas pourquoi une force de police contrôlée par l'État ne prospérerait pas. Les gouverneurs des États du sud-est et du nord-ouest du pays ont également mis en place des dispositifs de sécurité locaux pour faire face à leurs défis.

Il convient de mentionner qu'à l'heure actuelle, les services de sécurité mis en place par les gouvernements des États disposent de pouvoirs et d'une autorité de port d'armes limités par rapport à la police et que leurs membres sont principalement des volontaires issus des communautés.

Pour que des changements puissent être apportés à la structure de la police, la Constitution du Nigeria doit être modifiée. Cependant, comme dans de nombreux pays, il est difficile de modifier la constitution au Nigeria.

Les deux tiers des 36 assemblées d'État et le corps législatif fédéral doivent accepter un tel amendement et des auditions publiques doivent être organisées.

Les opposants au maintien de l'ordre à l'échelon infranational font valoir qu'il pourrait s'avérer contre-productif.

"La police d'État n'est pas ce dont le pays a besoin aujourd'hui. Elle n'améliorera pas la situation en matière de sécurité", explique Patrick Agbambu, directeur général de l'Africa Security Watch Initiative, à TRT Afrika. "De plus, la Constitution ne l'autorise pas pour l'instant."

Patrick estime que les gouverneurs et les chefs des gouvernements locaux devraient s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité dans les zones relevant de leur juridiction en améliorant la gouvernance et en s'attaquant aux problèmes économiques en collaboration avec le gouvernement fédéral.

"Ils ont le pouvoir. La Constitution le leur a donné, et ils devraient chercher à soutenir la collecte de renseignements et à prévenir la criminalité plutôt que d'y réagir", déclare-t-il.

Selon M. Patrick, les expériences précédentes de maintien de l'ordre au niveau de l'État, sous une forme ou une autre, n'ont pas fonctionné.

On craint que certains gouverneurs d'État n'utilisent la police sous leur contrôle à des fins politiques. Les opposants à l'idée d'une police d'État, comme Patrick, estiment que les forces de police fédérales devraient être renforcées par de meilleurs équipements et davantage de personnel, ainsi que par la formation de ce dernier.

"Je pense qu'étant donné nos particularités, notre situation et notre caractère unique, la police d'État ne sera pas utile", explique-t-il.

Quels que soient les avantages et les inconvénients de la création d'une police d'État, les Nigérians qui subissent de plein fouet les problèmes de sécurité intérieure espèrent que le vent tournera bientôt.

