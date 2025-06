Le Rwanda a lancé un projet de développement laitier d'une durée de six ans et d'un montant de 100,37 millions de dollars (environ 127 milliards de rwf) qui vise, entre autres, à augmenter les revenus des ménages ruraux ciblés et à renforcer la résilience du secteur laitier face au changement climatique, tout en augmentant sa production, selon le site internet rwandais, New Times.

Il cherche à faire face au changement climatique et aux variations qui influencent la disponibilité des aliments et de l'eau pour le bétail, ainsi qu'aux questions relatives à la santé animale, qui rendent l'élevage laitier vulnérable et ont des effets sur la production et la qualité du lait.

Le projet s'appuie sur le précédent projet de développement laitier du Rwanda (RDDP), d'une durée de six ans et d'un montant de 65,1 millions de dollars, qui a été lancé en mars 2017.

Lire aussi

Le Rwanda introduit le gaz de cuisine dans des écoles

Alors que le RDDP a pu avoir un impact positif sur le secteur et son groupe cible, il reste des défis qui limitent la viabilité et la durabilité de la chaîne de valeur, indique le Rwanda Dairy Development Project (RDDP).

Ces défis sont, entre autres, des niveaux de productivité laitière sous-optimaux des vaches en raison d'un accès limité à des fourrages et à de l'eau de qualité, une faible capacité des producteurs et des coopératives à travers les chaînes de valeur, des informations et des infrastructures de marché médiocres, et un manque d'investissement à travers la chaîne de valeur, indique le rapport.

La production annuelle de lait au Rwanda a enregistré une croissance régulière, atteignant plus d'un million de tonnes (un milliard de litres) en 2023, contre 891 326 tonnes en 2020 et plus de 372 600 tonnes en 2010, selon les données du ministère de l'Agriculture et des ressources animales (MINAGRI).

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp