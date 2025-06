"Une dizaine de jeunes congolais ont été libérés, samedi 17 février, quelques heures après leur arrestation à l’ouverture du 37ᵉ Sommet de l’Union africaine (UA), à Addis-Abeba (Ethiopie)" a affirmée Tina Salama, porte-parole du président de la RDC dans une interview accordée à la Radio Onusienne en RD Congo.

Madame Salama poursuit que "c’était pour elle, un réel plaisir de voir les jeunes congolais de prendre ce courage, de se lever devant autant de chefs d’Etat et de Gouvernement et de toutes les personnalités politiques présentes en ce lieu pour le sommet de l’Union africaine et dénoncer les massacres, mais aussi tout ce qui se passe dans l’est du pays".

"J’étais personnellement dans la salle Nelson Mandela et c’était émouvant de voir ces compatriotes braver la peur et faire passer leur message auprès des dirigeants africains", ajoute Madame Salama.

Début février, les joueurs de l’équipe nationale de la République démocratique du Congo ont lancé un message à la communauté internationale face à leur silence sur les violences dans l’est de la RDC en mettant une main sur la bouche et un doigt sur la tempe, mimant une arme.

Dans le même contexte, le joueur congolais, Heritier Luvumbu évoluant sous les couleurs du club Rwandais de Rayon Sport, a été licencié suite à un geste similaire, encore une fois pour dénoncer les tueries dans l'Est du Congo.

"On est tous fière, un peu comme ce que les footballeurs (NDLR : les Léopards congolais lors de la CAN 2023) ont fait. Il y a cette pression, cet éveil patriotique est à saluer", conclut Tina Salama.

