Anglo American Platinum envisage de supprimer des milliers d'emplois dans ses mines d'Afrique du Sud après que ses bénéfices aient chuté de 71 % l'année dernière.

La filiale d'Anglo American s'engage dans une restructuration qui pourrait affecter environ 3 700 emplois dans ses exploitations sud-africaines, alors qu'elle s'efforce de maîtriser ses coûts dans un contexte de chute des prix des métaux du groupe du platine, indique-t-elle dans un communiqué publié lundi.

L'entreprise minière est également en train de revoir les contrats avec 620 fournisseurs de services, ajoute Amplats.

Lire aussi

L'Afrique du Sud réforme son système de visas pour attirer les étrangers expérimentés

La décision de restructuration "n'a pas été prise à la légère", a déclaré Craig Miller, le directeur général.

Les bénéfices s'effondrent

"Il s'agit d'une solution de dernier recours, d'autant plus que nous sommes conscients des problèmes de chômage en Afrique du Sud et de l'impact socio-économique que la restructuration proposée pourrait avoir sur notre personnel et les communautés dont nous faisons partie", a ajouté M. Miller lors d'une conférence téléphonique.

La société basée à Johannesburg a déclaré que son bénéfice avait chuté à 14 milliards de rands (741,81 millions de dollars) au cours de l'année qui s'est achevée le 31 décembre, contre 48,8 milliards de rands l'année précédente. Amplats a réduit son dividende de 81 %, à 21,30 rands par action.

Néanmoins, Amplats a déclaré que le paiement était conforme à son ratio de 40 % des bénéfices bruts.

Les prix du palladium et du rhodium ont chuté respectivement de 37 % et de 58 % au cours de l'année.

Retarder les projets

Les entreprises sud-africaines voisines d'Amplats, dont Sibanye Stillwater, ont également annoncé des plans de suppression d'emplois en raison de la chute des prix des métaux.

Le 5 février, le PDG d'Anglo American, Duncan Wanblad, a déclaré à l'agence de presse Reuters que le groupe envisageait des mesures de réduction des coûts plus importantes si les conditions du marché ne s'amélioraient pas. En décembre, Anglo American a annoncé des coupes sombres visant à économiser environ 1,8 milliard de dollars d'ici à 2026.

Dans le cadre de ces mesures de réduction des coûts, Amplats reporte des projets prévus dans son complexe d'Amandelbult.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp