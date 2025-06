Au début du mois, dans une affaire distincte, un juge l'a condamné à trois ans de prison pour avoir accepté des financements extérieurs.

"Alors qu'il mène la bataille de l'estomac vide, M. Ghannouchi appelle les Tunisiens à adhérer à une Tunisie démocratique qui inclut tout le monde sur la base de la liberté ... et de l'indépendance du pouvoir judiciaire", ont déclaré les avocats dans un communiqué.

L'opposition estime que la fermeture soudaine par M. Saied du parlement élu en 2021 et les mesures prises pour gouverner par décret s'apparentent à un coup d'État.

M. Saied, qui a consacré ses nouveaux pouvoirs constitutionnels lors d'un référendum à faible taux de participation en 2022, a nié que ses actions constituaient un coup d'État et a déclaré qu'elles étaient nécessaires pour sauver la Tunisie d'années de chaos.

Sans procès

Six dirigeants de l'opposition arrêtés l'année dernière lors d'une vague de répression ont entamé la semaine dernière une grève de la faim illimitée pour protester contre leur emprisonnement sans procès et exiger leur libération immédiate.

Ils ont demandé l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre de tous les hommes politiques, journalistes et militants de la société civile, ainsi que la fin des intimidations et des menaces à l'encontre des juges.

Les leaders - Jawher Ben Mbarak, Khayam Turki, Ghazi Chaouachi, Issam Chabbi, Abdelhamid Jalasi et Rida Belhaj - ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés de comploter contre la sécurité de l'État.

L'opposition accuse M. Saied de museler la presse et d'imposer un régime autoritaire, et affirme que ses changements constitutionnels ont mis à mal la démocratie construite après la révolution de 2011.

M. Saied rejette ces accusations et a qualifié ses détracteurs de criminels, de traîtres et de terroristes, et a averti que tout juge qui les libérerait serait considéré comme leur complice.

