Par Peter Asare-Nuamah

La demande mondiale de lithium a fortement augmenté ces derniers temps, étant donné la position stratégique de ce minéral dans la promotion de la croissance verte et de la durabilité.

Alors que le monde se bat pour lutter contre le changement climatique par le biais d'innovations vertes, l'une des innovations prometteuses est le développement de véhicules électriques.

Ces véhicules, contrairement aux véhicules conventionnels, reposent sur des batteries au lithium, qui sont respectueuses de l'environnement.

Ainsi, les pays capables de se positionner dans l'industrie émergente des véhicules électriques sont susceptibles de prendre les devants et de se vanter de leur leadership dans la recherche de solutions durables aux problèmes climatiques et environnementaux mondiaux actuels.

En effet, si les véhicules électriques présentent l'avantage potentiel d'atténuer les émissions de carbone, une priorité dans la lutte contre le changement climatique, ils sont également des moteurs d'une croissance et d'un développement économiques robustes.

Par conséquent, la ruée vers le lithium, en particulier dans les économies développées telles que les États-Unis d'Amérique, la Chine et l'Union européenne (UE), n'est pas du tout surprenante étant donné les perspectives de développement économique qu'offre ce minéral.

Le lithium commercial du Ghana

Par exemple, on estime que d'ici 2030, l'UE aura besoin de 18 fois plus de lithium qu'elle n'en a actuellement pour faire avancer ses efforts en matière de stockage de l'énergie et de batteries pour véhicules électriques.

De même, le bloc régional aura besoin d'un approvisionnement environ 60 fois supérieur d'ici à 2050.

Compte tenu de la forte demande pour ce minéral, les pays qui possèdent du lithium sont plus susceptibles d'en tirer parti pour leur croissance et leur développement socio-économiques.

L'un de ces pays est le Ghana, qui a récemment annoncé l'extraction de lithium en quantité commerciale.

En septembre 2022, Atlantic Lithium a réalisé une étude de préfaisabilité concernant l'exploitation du lithium dans les gisements de pegmatite à spodumène d'Ewoyaa, de Kaampakrom et d'Abonko, dans la région occidentale du Ghana.

Une étude de faisabilité définitive (DFS) a ensuite été réalisée.

Dans son annonce de juin 2023, Atlantic Lithium a indiqué que, sur la base de l'étude de faisabilité définitive, le projet de lithium Ewoyaa contient environ 25,6 millions de tonnes de minerai probable d'une teneur d'environ 1,22 % d'oxyde de lithium, selon les estimations.

Droits du Ghana

De même, une production annuelle de 2,7 millions de tonnes sur une durée de vie de 12 ans a été annoncée.

À la suite de la découverte du minerai en quantité commerciale, le gouvernement dirigé par le New Patriotic Party (NPP) a signé une convention minière avec Barari DV Limited, une filiale d'Atlantic Lithium. La production devrait commencer au troisième trimestre 2024 et le premier concentré de lithium est attendu pour le deuxième trimestre 2025.

Quelle est la nouveauté de l'accord minier et en quoi fait-il progresser le développement du Ghana en général et celui de l'enclave du projet de lithium d'Ewoyaa en particulier ?

L'accord minier sur le lithium indique notamment que le Ghana a droit à une redevance de 10 %, à une participation gratuite de 13 % et à une participation supplémentaire de 6 % dans le projet grâce à l'investissement proposé dans Atlantic Lithium par le Minerals Income Investment Fund (MIIF).

Au total, le Ghana détient une participation d'environ 19 % dans le projet Ewoyaa Lithium. Outre la participation du pays, Atlantic Lithium est tenue, en vertu de l'accord, de verser 1 % de ses recettes à un fonds de développement communautaire destiné à favoriser le développement des communautés minières.

L'accord relatif au projet de lithium d'Ewoyaa est décrit, en particulier dans le cercle du gouvernement au pouvoir, comme le meilleur accord minier de l'histoire du Ghana.

Les échecs du passé

Cela s'explique en grande partie par le fait que les conventions minières antérieures relatives aux ressources minérales (or, diamant, bauxite, etc.) au Ghana prévoient généralement des redevances maximales de 5 % et un intérêt gratuit de 10 %.

Certains experts de l'industrie extractive, en particulier Sir Sam Jonah, l'ancien président d'AngloGold Ashant, ont félicité le gouvernement pour avoir pris les premières mesures visant à garantir la propriété locale dans le secteur extractif ghanéen grâce à l'accord sur le projet de lithium d'Ewoyaa.

Ce constat fait écho à la perception générale de la population ghanéenne selon laquelle le pays est peu impliqué dans le secteur extractif, ce qui le prive des bénéfices attendus de l'exploitation des minerais.

Au fil des ans, les activités minières dans des communautés comme Obuasi, Bogoso et Prestea n'ont pas abouti au développement communautaire souhaité et à l'amélioration du niveau de vie de la population.

Il est donc urgent de clarifier dans quelle mesure le dernier accord sur l'exploitation du lithium permettra de promouvoir un développement durable, solide et réaliste à Ewoyaa et dans les régions avoisinantes.

Questions clés

Il est essentiel de veiller à ce que l'enclave du projet de lithium d'Ewoyaa reçoive sa part équitable et méritée, en particulier en termes de développement communautaire.

Les questions essentielles auxquelles il faut répondre sont les suivantes

Quel est le niveau estimé de développement attendu à Ewoyaa, Abonko et Kaampakrom à la fin des 12 ans de durée de vie du projet ?

Comment le lancement du projet lithium améliorera-t-il simultanément l'agriculture, la santé et l'assainissement, entre autres nécessités, afin de garantir des moyens de subsistance décents dans l'enclave minière ?

Comment le contenu local et la participation locale seront-ils encouragés dans la gouvernance durable du lithium ghanéen ?

Étant donné que le traitement du lithium a été signalé ailleurs comme contribuant aux défis environnementaux, il est également nécessaire de clarifier la façon dont l'ensemble du projet fera progresser la durabilité environnementale à Ewoyaa et dans ses enclaves.

L'aval du Parlement

Alors que l'accord attend l'approbation du Parlement, il est très important que les membres du Parlement l'examinent minutieusement, car il incombe aux représentants élus de donner la priorité aux intérêts des Ghanéens.

Une telle position garantira que le Parlement adopte une approche non partisane dans l'examen de l'accord sur le lithium, afin que le Ghana reçoive sa juste part du lithium qu'il possède, qui est actuellement un produit de base très compétitif au niveau mondial.

La demande concurrentielle de lithium crée le besoin urgent pour le Parlement du Ghana d'adopter une position qui est essentielle pour stimuler la croissance et le développement du Ghana, en particulier à Ewoyaa et dans d'autres communautés où le lithium devrait être exploité.

Peter Asare-Nuamah est maître de conférences à l'École du développement durable, à l'Université de l'environnement et du développement durable, au Ghana, et chercheur principal au Centre de recherche sur le développement, à l'Université de Bonn.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp