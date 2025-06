L'accident est survenu aux environs de 7 heures du matin (heure locale) sur l'axe routier reliant Kessedougou et Ouan sur la route nationale numéro six, dans la Région de San, dans le centre du Mali, a annoncé le ministère malien des Transports et des Infrastructures.

Selon un communiqué du ministère consulté par Anadolu, « un car de la compagnie DIARRA Transports, en provenance de Mopti pour Bamako, est entré en collision avec un camion de dix (10) tonnes roulant dans le sens inverse ».

« Le bilan provisoire fait état de quinze (15) tués, quarante-six (46) blessés dont des cas graves. Toutes les victimes ont été transportées vers le centre hospitalier Somino Dolo de Mopti par les agents de la Protection civile », a précisé la même source.

Pour rappel, en juin 2023, un accident de la circulation impliquant deux cars de transport de passagers sur l'axe routier reliant Fana et Konobougou, sur la route nationale numéro six, avait également fait quinze (15) morts et trente-deux (32) blessées.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp