Par Sylvia Chebet

Dans l’ombre du virus Ebola qui plane en permanence sur certaines parties de l’Afrique, des informations récemment corroborées sur le pouvoir de la vaccination sont porteuses d’espoir.

Une étude récente de Médecins Sans Frontières (MSF) a révélé une réduction significative des taux de mortalité, même chez les personnes vaccinées après avoir été exposées au virus, démystifiant la perception selon laquelle se faire piquer après avoir été infecté ne sert que peu ou pas de service.

L’étude, publiée dans The Lancet Infectious Diseases, a analysé les données de la 10e épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) de 2018 à 2020.

Les données de recherche ont montré que le risque de mortalité est passé de 56 % chez les patients non vaccinés à 25 % chez ceux qui avaient reçu le vaccin.

La réduction du risque de décès par la vaccination s’appliquait à tous les âges et à tous les sexes, qu’ils aient reçu un vaccin avant ou après l’exposition.

Le responsable du programme Afrique de l’Est et australe de MSF, le Dr Christopher Mabula, qui était en RDC lors de la dernière épidémie, y voit une véritable avancée.

Il a déclaré à TRT Afrika que les résultats sont rassurants face à la perspective de lutter contre une autre épidémie d’une telle « maladie effrayante ».

Symptômes trompeurs

Ce qui rend Ebola dangereux, c’est qu’une personne qui a contracté le virus pourrait facilement être induite en erreur en pensant qu’il s’agit de la grippe jusqu’à ce que l’infection progresse vers un stade avancé de la maladie.

« Les symptômes – fièvre, courbatures, maux de gorge, manque d’appétit, faiblesse et douleurs musculaires et articulaires – imitent les affections courantes pendant la période d’incubation de deux à 21 jours », explique le Dr Mabula.

« Pour ceux qui finissent par avoir des formes graves de la maladie, le foie et les reins sont touchés. Ce qui se passe alors, c’est qu’il y a un dysfonctionnement dans ces deux organes, ce qui peut entraîner des saignements.

Le Dr Mabula estime que sans vaccination, toute personne se trouvant dans une zone touchée par le virus Ebola court un risque élevé de décès. « Une fois que les gens ont contracté le virus, c’est presque comme si vous jouiez à pile ou face », dit-il.

Au cours de la plus grande épidémie d’Ebola de l’histoire (2014-2016), la maladie s’est propagée au-delà de l’Afrique vers l’Europe et les États-Unis, où environ 28 000 cas ont été enregistrés.

Plus de 11 000 personnes infectées sont mortes en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, épicentre de l’épidémie.

Options émergentes

Dans ce contexte, la nouvelle étude ouvre de nouvelles possibilités pour le traitement et la prise en charge d’Ebola.

« Nos résultats nous permettent d’envisager de combiner vaccination et traitement. Aucun effet antagoniste entre la vaccination et le traitement contre Ebola n’a été observé dans cette étude », explique Etienne Gignoux, directeur de l’épidémiologie de MSF.

Mais comme le souligne le Dr Mabula, les obstacles sont multiples. D’une part, la disponibilité des vaccins reste problématique.

« Ce n’est pas comme si vous pouviez simplement cliquer sur votre doigt et que vous en produisiez beaucoup », dit-il, expliquant que le vaccin n’est pas commercialement viable pour les fabricants à produire en grande quantité.

De plus, le vaccin qui a fait l’objet de l’étude de MSF n’est efficace que contre la souche du virus Ebola du Zaïre, et non contre les trois autres types (Sudan, Bundibugyo et Tai Forest) qui provoquent également des maladies chez l’homme.

La bonne nouvelle, c’est qu’en cas d’éclosion, les médecins savent qu’ils peuvent traiter avec succès les patients vaccinés et non vaccinés.

Les experts notent que cela donnerait également confiance aux agents de santé déployés pendant les épidémies d’Ebola.

Défis de production

Conçu pour être administré en une seule dose, le vaccin ERVEBO ou rVSVΔG-ZEBOV-GP est recommandé en priorité pour la « vaccination en anneau » des personnes à haut risque d’exposition lors des épidémies d’Ebola.

« Vous trouvez un cas, puis tous les contacts et les contacts de ce dernier sont vaccinés », explique le Dr Mabula.

Alors que les résultats de l’étude de MSF révèlent que le monde a trouvé le rempart le plus solide à ce jour contre la dangereuse fièvre hémorragique, le Dr Mabula signale certaines difficultés dans l’augmentation de la production de vaccins.

« Ebola n’est pas quelque chose qui arrive souvent. Cela signifie que d’un point de vue commercial, ce n’est pas le vaccin qui leur rapporterait des tonnes d’argent. La production de ces vaccins est donc encore assez limitée.

Il en va de même pour la production de médicaments contre le virus Ebola.

« Quelques centaines de traitements sont disponibles. Je veux dire, si vous avez une épidémie de l’ampleur de ce qui s’est passé en Afrique de l’Ouest, les traitements disponibles ne suffiront pas. En fin de compte, les outils pour lutter contre Ebola sont assez limités », explique le Dr Mabula.

