Les Industries aérospatiales turques (TAI) ont effectué mercredi le premier vol d'essai de l'avion de combat KAAN, à partir de l'aéroport de Murted, dans la capitale Ankara avec aux commandes le pilote Barbaros Demirbas.

Le premier avion de combat de cinquième génération fabriqué dans le pays vise à remplacer la flotte de l'armée turque et représente l’un des projets technologiques les plus importants du pays.

La Direction de la communication de la présidence turque a annoncé qu'avec l'avion KAAN, la Turquie sera l'un des cinq pays au monde à pouvoir produire des avions de 5ème génération.

"Avec KAAN, qui contribuera à renforcer la capacité opérationnelle de notre armée de l'air et à répondre à ses besoins militaires stratégiques, notre pays sera l'un des cinq pays au monde à pouvoir produire des avions de 5ème génération." a écrit la direction sur X.

Avant le vol inaugural, KAAN a effectué des essais sur son siège de lancement, des essais statiques sur toute la longueur, des essais statiques sur les surfaces de contrôle, des essais sur le train d'atterrissage, des essais sur le système avionique, des essais sur le carburant, des essais de démarrage du moteur et des essais de roulage au sol.

KAAN sera capable de mener des combats aériens avec des armes de nouvelle génération et des frappes de précision à partir d'affûts d'armes internes à une vitesse supersonique, et fournira une puissance de combat accrue avec le soutien de l'intelligence artificielle et des réseaux neuronaux.

L'avion, dont le projet a été lancé en 2016, a été mis en service en mars 2023 et en mai 2023. Le président Recep Tayyip Erdogan lui a donné le nom de KAAN.

