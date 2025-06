Le Rwanda a rejeté et décrié les accusations de la France selon lesquelles il soutient les rebelles du M23 qui combattent dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

"A propos de la déclaration faite aujourd'hui par le gouvernement français sur la situation dans l'est de la RDC : - Personne ne connaît mieux que la France les causes profondes et l'histoire du conflit dans l'est de la RDC", a déclaré la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, dans une brève déclaration publiée sur X mardi.

Elle a ajouté : "Si les vraies questions à l'origine du conflit en cours étaient abordées, le problème n'existerait pas".

La France a appelé mardi le Rwanda à cesser "tout soutien" aux rebelles du M23 et à retirer ses troupes du Congo. "Le M23 doit cesser immédiatement les combats et se retirer de toutes les zones qu'il occupe", a déclaré le gouvernement français.

Kigali nie soutenir les rebelles du M23, qui seraient principalement composés de combattants d'origine tutsie rwandaise. Les Tutsis congolais représentent environ 1 à 2 % de la population du Congo.

Dans un communiqué publié samedi dernier, le ministère rwandais des affaires étrangères a déclaré que "les récentes avancées du M23 sont dues à la décision de la RDC d'expulser la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est en décembre 2023, qui supervisait les efforts de cessez-le-feu et de retrait".

Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises près de Goma, au Congo, faisant des dizaines de morts et déplaçant environ un million de personnes, selon les rapports. L'est du Congo est riche en minerais.

