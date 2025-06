L'île Maurice a immobilisé ses vols et fermé ses écoles alors qu'une tempête tropicale s'approchait de l'île de l'océan Indien jeudi, ont annoncé les services météorologiques.

La tempête Eleanor se trouvait à environ 200 kilomètres (125 miles) au nord-est de l'île à 4h00 du matin (0000 GMT) et se déplaçait à une vitesse de 20 kilomètres par heure, a indiqué le service météorologique.

"Le vent soufflera d'abord du sud-est à une vitesse d'environ 40 km/h, atteignant 110 km/h à la mi-journée et se renforçant à plus de 120 km/h", a indiqué le service météorologique dans un bulletin.

L'opérateur du principal aéroport international du pays a déclaré que l'installation serait fermée, et la compagnie nationale Air Mauritius a annulé les vols prévus pour le départ jeudi matin.

Les transports publics ont également été interrompus et les écoles fermées. Réputée pour ses spectaculaires plages de sable blanc et ses eaux turquoise, cette île isolée se trouve également sur la trajectoire de cyclones occasionnels.

En janvier, la tempête tropicale Belal a fait un mort, privé des milliers de personnes d'électricité, inondé des bâtiments et provoqué des embouteillages.

Une douzaine de tempêtes ou de cyclones se produisent chaque année dans le sud-ouest de l'océan Indien au cours de la saison novembre-avril.

En février de l'année dernière, l'île Maurice a été frappée par les fortes pluies et les vents violents du cyclone Freddy, qui a provoqué une vague de morts et de destructions dans le sud-est de l'Afrique, notamment au Malawi, au Mozambique et à Madagascar.

