Par Mohamed Guleid

La République démocratique du Congo, souvent considérée comme le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles, se trouve à un moment crucial avec l'investiture récente de son nouveau président.

Les vastes gisements de minerais inexploités, estimés à 24 000 milliards de dollars, pourraient non seulement transformer le destin du peuple congolais, mais aussi contribuer de manière significative au développement de l'ensemble du continent africain.

Cependant, le chemin vers la prospérité a été entaché par des décennies d'instabilité, de troubles politiques et d'exploitation économique.

Les cicatrices de l'histoire

Les problèmes du Congo remontent à la conférence de Berlin de 1885, au cours de laquelle l'Afrique a été partagée entre les puissances européennes.

La lutte du peuple congolais pour l'autodétermination a été un thème constant, avec des années d'oppression politique, des crimes commis en toute impunité et une lutte acharnée pour l'autonomie.

Les cicatrices de cette histoire continuent d'influencer le paysage économique et politique du pays.

Les "assassins économiques"

L'héritage de l'exploitation dépasse le contexte historique, comme le souligne John Perkins dans ses mémoires stimulantes, "Confessions d'un tueur à gages économique".

Perkins expose le monde sinistre des tueurs à gages économiques qui manipulent les gouvernements pour servir les intérêts des entreprises et de l'élite.

Ces professionnels très bien payés utilisent toute une série de tactiques, notamment des rapports financiers frauduleux, des élections truquées, des pots-de-vin, de l'extorsion et même de la violence.

L'industrie extractive est probablement la pire malédiction pour de nombreux pays africains, dont le Congo.

On ne saurait trop insister sur l'impact des tueurs à gages économiques sur la République démocratique du Congo.

La manipulation des ressources, souvent au détriment de la population locale, a perpétué des cycles de pauvreté et d'instabilité politique.

Alors que le pays se trouve à l'aube d'une nouvelle ère avec un nouveau président à la barre, il est impératif de s'attaquer à ces problèmes systémiques pour assurer une croissance économique durable.

Ressources naturelles inexploitées

L'immense richesse en ressources naturelles, y compris les plus grandes réserves de coltan du monde et des quantités substantielles de cobalt, représente à la fois une opportunité et un défi.

Alors que ces ressources ont le potentiel de dynamiser l'économie congolaise et de profiter à l'ensemble du continent, leur mauvaise gestion et leur exploitation ont été une source de conflits permanents.

L'investiture du nouveau président soulève des questions cruciales sur la manière dont le pays tirera parti de ses richesses naturelles pour le bien de tous. Les nouveaux dirigeants donneront-ils la priorité à une gestion transparente et responsable des ressources, en veillant à ce que les bénéfices profitent à l'ensemble de la population ?

Ou bien le cycle d'exploitation persistera-t-il, creusant le fossé entre l'élite et les pauvres ?

Guerre et pauvreté

L'une des causes les plus importantes de la pauvreté en RDC est l'instabilité persistante résultant d'années de guerres et de bouleversements politiques.

Le ralentissement économique qui en a résulté, associé à un taux de chômage élevé chez les jeunes, a alimenté les conflits et entravé le développement. La nouvelle administration doit s'attaquer à ces causes profondes pour ouvrir la voie à un changement durable.

Négocier avec les factions armées, investir dans des programmes de création d'emplois et favoriser un environnement propice aux investissements étrangers sont des étapes cruciales pour relever les défis économiques.

En se concentrant sur la réduction de la pauvreté et l'emploi des jeunes, le gouvernement peut créer les bases d'une croissance économique durable.

Le chemin à parcourir

Pour se libérer des chaînes historiques de l'exploitation, le nouveau président doit se faire le champion de la transparence et de la responsabilité.

Il sera essentiel de mettre en place des mécanismes permettant de suivre les flux de revenus provenant de l'extraction des ressources naturelles, de mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption et de s'engager avec des partenaires internationaux pour garantir des pratiques commerciales équitables.

L'élaboration d'un programme de travail complet, similaire à la fiche d'incident mentionnée dans le mémoire de Perkins, peut servir d'outil pour suivre les progrès et favoriser une communication ouverte avec les parties prenantes.

Cet engagement en faveur de la transparence permettra non seulement d'instaurer la confiance au niveau national, mais aussi d'attirer des investissements étrangers responsables qui contribueront au développement économique à long terme.

Alors que la République démocratique du Congo entame un nouveau chapitre avec son nouveau président, le monde entier a les yeux rivés sur les perspectives économiques du pays.

La richesse des ressources naturelles, associée à une histoire marquée par l'exploitation, souligne les complexités à venir. La nouvelle administration doit relever ces défis en s'engageant résolument en faveur de la transparence, de la responsabilité et d'un développement inclusif.

Renaître de ses cendres

L'espoir réside dans la possibilité pour le Congo de sortir de l'ombre de son passé tumultueux et d'exploiter ses richesses au profit de son peuple.

Avec une planification stratégique, une gouvernance responsable et une collaboration internationale, la RDC peut ouvrir la voie à un avenir plus radieux et plus prospère.

La question demeure : L'investiture du nouveau président apportera-t-elle l'espoir nécessaire pour guider la nation vers la transformation économique ? Seul l'avenir nous le dira.

L'auteur, Mohamed Guleid, est un écrivain panafricain et le coordinateur national des projets NEDI (North Northeastern Development Initiative).

