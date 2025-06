Par Pauline Odhiambo

Lorsqu’il s’agit d’idées originales, fabriquer des cheveux avec des tiges de banane peut sembler invraisemblable. Mais faites confiance à l’ingéniosité humaine et à la polyvalence du petit-déjeuner préféré au monde pour découvrir de nouvelles opportunités.

L'entrepreneuse ougandaise Juliet Tumusiime, à l'origine du concept, propose à des milliers de clients satisfaits une alternative écologique aux perruques synthétiques, en utilisant quatre espèces de bananiers abondantes dans son pays natal.

"L'idée est née d'une frustration personnelle concernant la qualité de mes cheveux", explique-t-elle à TRT Afrika. "Comme beaucoup de femmes, j'avais du mal à gérer les démangeaisons du cuir chevelu, les allergies et les pellicules chaque fois que j'utilisais des cheveux synthétiques".

Juliette s'est concentrée sur les tiges de quatre espèces spécifiques de bananiers parmi plus de 1 000 variétés connues qui poussent dans le monde. C'était en 2015.

Après avoir perfectionné le concept de transformation de tiges de banane résistantes en mèches soyeuses dans un projet qui a pris près de trois ans à concrétiser, la société Cheveux Organique de Juliet – qui signifie littéralement « cheveux biologiques » – vend désormais ses produits en Afrique et au-delà.

L’entrepreneuriat vous appelle

Juliet travaillait comme chef de projet en Ouganda lorsqu'elle a été chargée d'effectuer des recherches sur la chaîne de valeur des plants de bananiers.

"Nous essayions de trouver des variétés d'espèces de bananiers capables de résister aux changements climatiques et aux ravageurs", explique-t-elle à propos du projet, qui a également évolué pour produire de la farine de banane à partir du fruit.

Après avoir terminé ses recherches, l’étape suivante consistait à inciter les agriculteurs à se lancer dans la culture de ces espèces résistantes au climat.

Cela n'a pas été difficile pour elle, car Juliet avait grandi dans un environnement où presque toutes ses connaissances cultivaient des bananes, un aliment de base du régime alimentaire ougandais.

Après une récolte, les tiges étaient souvent jetées ou utilisées comme paillis dans les jardins. Les agriculteurs avec lesquels elle travaillait maintenaient la tradition du paillage, mais fabriquaient parfois des objets artisanaux à partir des tiges abandonnées.

"Ces objets artisanaux m'ont rappelé la façon dont nous fabriquions des poupées à partir de tiges de bananiers pendant mon enfance. J'ai commencé à réfléchir à ce que l'on pourrait faire de plus à partir des tiges", se souvient Juliet.

Elle a approfondi ses recherches et découvert que les tiges de bananier étaient utilisées pour fabriquer du tissu en Inde et aux Philippines.

"J'étais curieuse de savoir comment ils faisaient cela, et quand j'ai vu le processus, il semblait que la fibre pouvait être transformée en mèches de cheveux", explique Juliet.

Changeur de jeu

Enhardie par cette découverte, elle a demandé l'aide de scientifiques pour expérimenter sur les fibres extraites.

"À ce moment-là, nous ne savions même pas comment nous procurer des machines d'extraction en Ouganda. Les Asiatiques possédaient ces machines, mais nous utilisions des méthodes très locales pour gratter manuellement les tiges", explique Juliet.

"Ce processus nous a donné des mèches blanches, que nous avons séchées et que nous avons réalisé de jolies torsions sur les poupées."

Mais les torsions étaient raides et ne pouvaient plus être coiffées une fois fixées, ce qui a incité Juliet et son équipe à trouver des moyens d'adoucir les mèches.

"Nous avons finalement réussi à adoucir la fibre selon les normes souhaitées et avons eu notre prototype en 2018, des cheveux pouvant être teints et tressés", explique le jeune entrepreneur.

Six ans plus tard, la plupart de ses commandes proviennent de Suède, des États-Unis et du Royaume-Uni, où ses clients apprécient les cheveux pour leur qualité biodégradable.

"Ils ne démangent pas et sont réutilisables jusqu'à trois fois", explique Juliet à propos des cheveux qu'elle a développés à la suite de consultations avec des dermatologues, des professionnels des soins capillaires et d'autres spécialistes.

"Beaucoup de gens ignorent que les cheveux synthétiques qu'ils portent sont fabriqués à partir de plastique très toxique, non recyclable et nocif pour l'environnement", affirme-t-elle.

"Notre alternative aux poils de banane change la donne. Ils peuvent être éliminés et se biodégraderont complètement en quelques semaines."

Son entreprise produit environ 5 kg de cheveux en fibre de bananier par mois. Le produit coûte actuellement environ 50 dollars les 150 g, ce qui est cher pour l'utilisateur ordinaire mais justifiable en raison de la qualité réutilisable des cheveux, selon Juliet.

"Le processus de production est encore assez coûteux à l'heure actuelle, car l'extraction des fibres se fait manuellement", explique Juliet, qui compte une vingtaine d'employés permanents.

"Nous travaillons à rendre le processus de production plus efficace pour réduire le coût des cheveux afin qu'ils soient plus accessibles à tous."

Initiative de recyclage

Pour protéger le produit de la moisissure pendant son utilisation, Juliet conseille de le garder à l'abri de l'humidité, bien qu'il puisse être lavé et séché sous forme tressée pour qu'il dure plus longtemps. Les laques protectrices pour cheveux aident également à garder l’humidité à distance.

Comme beaucoup d’autres entreprises, le processus de fabrication de cheveux biologiques produit des déchets. Juliet et son équipe mettent soigneusement en pratique ce qu'ils prêchent en matière de gestion écologique des déchets en transformant la plupart d'entre eux en objets artisanaux comme des abat-jour et d'autres objets de décoration.

Elle a canalisé sa passion pour le recyclage et les projets respectueux de l'environnement en s'associant avec des salons de coiffure et des entreprises de Kampala pour éliminer les cheveux synthétiques en toute sécurité.

"Il y a une zone à Kampala où tous les cheveux synthétiques importés finissent dans les décharges avec nos déchets biodégradables", explique Juliet.

"Je veux diffuser le message d'une ségrégation et d'une élimination responsables des plastiques synthétiques afin qu'ils ne finissent pas dans nos cours d'eau et nos systèmes alimentaires."

