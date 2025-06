Le ministre somalien de la défense, Abdulkadir Mohamed Nur, décrit le pacte de défense historique conclu avec la Turquie comme un signe avant-coureur d'un changement positif qui "marque le début d'une nouvelle ère dans la quête d'un avenir sûr et florissant pour notre nation".

S'adressant à TRT World dans sa première interview après sa nomination en tant que ministre de la défense de la Somalie, Nur déclare que l'accord représente un dévouement collectif à l'éradication de toutes les variantes d'activités illicites, préparant le terrain pour l'établissement d'une force navale compétente, pierre angulaire de la défense maritime de la Somalie.

"Nous exprimons notre profonde gratitude à la République fraternelle de Turquie pour son soutien constant et rapide et pour son engagement résolu à promouvoir la paix, la stabilité et la richesse dans notre région", a déclaré M. Nur.

Lundi, le parlement somalien a adopté un pacte bilatéral de défense et de collaboration économique, un accord de dix ans qui donne à la Turquie le pouvoir de protéger les eaux somaliennes.

Renforcer les capacités de défense de la Somalie

Le pacte ne couvre pas seulement la protection des eaux somaliennes, mais prépare également la mise en place d'une force navale pour sécuriser le pays de la Corne de l'Afrique.

"En outre, l'accord promet de renforcer notre économie bleue en plein essor, de stimuler des secteurs économiques clés et d'ouvrir de nouvelles voies vers la prospérité, tant pour nos citoyens que pour l'ensemble de la région", déclare le ministre de la défense à TRT World.

"Nous sommes convaincus qu'avec l'expertise et le soutien du personnel naval turc, nos forces navales progresseront grâce à un entraînement rigoureux pour atteindre les normes mondiales. L'aide apportée par la Turquie à cet égard est vraiment incommensurable."

Soutien indéfectible de la Turquie

Les liens entre la Turquie et la Somalie ont été l'une des caractéristiques de la politique étrangère turque à l'égard de l'Afrique.

En 2011, Recep Tayyip Erdogan, alors premier ministre et aujourd'hui président, est devenu le premier dirigeant non africain à se rendre en Somalie depuis près de vingt ans.

Depuis, il s'est rendu dans le pays à de multiples reprises et a accueilli plusieurs fois ses homologues somaliens en Turquie.

"En tant que Somaliens, chaque fois que nous avons été confrontés à l'adversité, nous avons toujours trouvé le soutien de nos frères turcs à nos côtés", déclare le ministre somalien de la défense.

"Cette confiance ne s'est pas forgée du jour au lendemain ; elle est le reflet de la responsabilité que l'histoire nous a confiée. En particulier depuis 2011, lorsque nos relations bilatérales ont connu un nouvel essor, nous avons réalisé que cette confiance était inébranlable", ajoute-t-il.

"Depuis cette année-là, la Turquie a tendu une main fraternelle qui est devenue une lueur d'espoir pour le peuple somalien. Avec son armée redoutable, sa population estimée et une tradition étatique millénaire, la Turquie nous a apporté un soutien inébranlable. Les messages de joie transmis par le peuple somalien à la suite de cet accord sont un témoignage primordial de ce lien".

La Turquie, force de dissuasion

La nouvelle de ce pacte intervient alors que les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie continuent de s'intensifier après qu'Addis-Abeba a signé un accord d'accès à la mer Rouge avec le Somaliland, région sécessionniste de la Somalie, un accord que Mogadiscio a qualifié d'"illégitime".

"Ces derniers temps, la Somalie a été confrontée à des défis cruels qui ont rendu difficile la sécurisation de nos côtes. À ce stade, la Turquie, avec sa formidable marine, inspire confiance à ses amis et inspire la crainte à ses ennemis potentiels", déclare M. Nur.

"L'utilisation de la vaste expérience de la Turquie dans divers domaines contribuera de manière significative non seulement à l'État somalien, mais aussi à la paix régionale et mondiale", ajoute-t-il.

"Grâce à la Turquie, le vide de pouvoir dans les eaux somaliennes sera comblé par la mise en place d'une force navale somalienne robuste, et toutes les formes d'activités illégales seront surveillées et contrecarrées.

