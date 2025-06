Par Mengesha Michael

L'Afrique a d'abord été surnommée le "continent noir" par le journaliste et explorateur gallois Henry Morton Stanley, qui la considérait comme mystérieuse.

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, ses paysages et ses cultures étaient largement inconnus des étrangers.

L'histoire de l'Afrique est souvent éclipsée par des récits de guerre, d'adversité et de lutte, qui résonnent comme des récits inédits.

Pourtant, c'est en Afrique que l'on trouve les plus anciennes réalisations technologiques de l'humanité, qui ont laissé un profond héritage en matière de progrès technologiques.

Il est essentiel de reconnaître le passé de l'Afrique et d'utiliser son potentiel inexploité pour un avenir brillant, alors que nous traversons les avancées de notre monde moderne.

Une sagesse ancestrale

Depuis la nuit des temps, l'Afrique a jeté les bases de la civilisation humaine.

Nos ancêtres, dans les sociétés africaines anciennes, ont été à l'origine d'innovations qui restent d'actualité.

Prenons l'exemple des Égyptiens, qui ont élaboré des manuels de mathématiques contenant des concepts toujours fondamentaux pour nos systèmes éducatifs.

Leur connaissance des fractions, des formules géométriques, de la compréhension des calculs algorithmiques tels que pi, et la brillance architecturale illustrée par les pyramides en disent long sur les capacités intellectuelles, l'ingénierie avancée et l'artisanat de l'Afrique d'antan.

C'est en Afrique que l'on trouve les premiers exemples d'astronomie et de mathématiques.

Les cercles de pierre du calendrier d'Adam, en Afrique du Sud, constituent peut-être la plus ancienne construction humaine.

Il y a environ 44 000 ans, des bâtons de comptage et des os étaient utilisés à la place des calculatrices.

En outre, le peuple Dogon du Mali reste une source d'inspiration pour sa compréhension avancée des corps célestes, qui défie encore l'entendement moderne.

Dans d'autres secteurs, comme l'agriculture et la médecine, l'Afrique est considérée comme étant à l'avant-garde.

En médecine, les plantes africaines traditionnelles utilisées dans l'Antiquité ont été adoptées et continuent d'être utilisées par les médecins d'aujourd'hui.

La connaissance de l'inoculation contre la variole est connue du peuple Akan d'Afrique de l'Ouest.

Sur le plan agricole, on croyait que l'agriculture était implantée sur les rives du Nil.

Héritage caché

Contrairement aux idées reçues, l'Afrique précoloniale était un centre d'innovations importantes.

Des pratiques agricoles sophistiquées, des techniques de métallurgie et des merveilles architecturales se sont rapidement répandues. Des métiers tels que la construction de bateaux par les Maliens et les Songhaïs.

Les bateaux, capables de résister à la tourmente dans des mers d'une taille équivalente à celle des bateaux vikings, étaient essentiels pour la pêche, le commerce et la communication le long des côtes et des rivières.

Malgré ces premiers développements, l'ère coloniale a inauguré une dynamique technologique complexe.

Des technologies telles que le télégraphe, le chemin de fer, le bateau à vapeur et les fusils ont été introduites.

Mais ces technologies ont été appliquées de manière stratégique et souvent utilisées pour perturber et entraver les progrès des autochtones.

L'imposition de ces technologies étrangères a perturbé les pratiques traditionnelles, entraînant des désordres sociaux et économiques.

Si l'ère coloniale a vu l'introduction de certaines technologies, l'impact global a été un mélange d'exploitation, de destruction et d'adaptation qui a ouvert la voie aux difficultés et aux opportunités rencontrées à l'époque postcoloniale.

Après l'indépendance, l'Afrique a été confrontée à des défis et des opportunités complexes, qui ont eu un impact sur sa trajectoire technologique.

Au lendemain de la colonisation, les nations nouvellement indépendantes se sont engagées dans la construction d'infrastructures et de capacités technologiques solides.

De nombreux pays ont fait des progrès considérables en matière d'éducation et d'innovation, favorisant l'émergence d'une génération de professionnels qualifiés.

Toutefois, les disparités économiques persistantes et l'instabilité politique ont constitué des obstacles à des développements technologiques étendus et généralisés.

Au cours des dernières décennies, si les progrès ont été évidents, la résolution de problèmes tels que la fracture numérique et la garantie d'un accès inclusif à la technologie restent des tâches cruciales pour libérer tout le potentiel technologique de l'Afrique.

Le phénomène du "leapfrogging"

Le terme "saute-mouton" fait référence à l'avancement rapide ou au franchissement des étapes conventionnelles ou traditionnelles du développement ou de la technologie. Les avancées technologiques de l'Afrique témoignent de son impressionnant phénomène de saute-mouton.

Le parcours du continent, en particulier en termes de transformation numérique telle que la technologie mobile, indique sa capacité à dépasser les stades de développement traditionnels.

Tout en mettant en évidence l'utilisation généralisée des smartphones, il aide également d'autres industries qui sont prêtes pour la croissance sur les fronts socio-économiques.

Selon l'indice "African leapfrog", qui évalue les cadres économiques numériques des nations, le Kenya et l'Afrique du Sud sont en tête de la transition numérique, suivis du Nigeria, de l'Égypte, du Rwanda et de l'Éthiopie.

Chaque pays a ses propres forces et défis dans son parcours numérique.

Le Kenya et l'Afrique du Sud visent à développer des secteurs spécifiques tels que la création d'emplois numériques et le freelancing numérique afin d'être compétitifs sur le marché mondial.

Ces derniers pays, pour leur part, se concentrent sur l'amélioration des aspects fondamentaux tels que la construction d'infrastructures fiables et solides, le recours aux paiements numériques, la fourniture de services publics numériques, l'accessibilité à l'internet, le développement des compétences et les investissements dans les perturbations de l'alimentation électrique et de l'internet.

Les avantages et les inconvénients de la révolution technologique en Afrique

L'élément le plus important de cette transformation a probablement été la volonté de l'Afrique d'accepter le changement.

Contrairement à d'autres places économiques plus établies, l'Afrique a accueilli la technologie, en particulier l'argent mobile, qui permet au continent de naviguer dans les développements économiques.

Ce bond en avant a eu de nombreux effets rapides, depuis les services bancaires mobiles, qui ont révolutionné l'accès aux initiatives en matière d'énergie renouvelable, jusqu'à l'éclairage des maisons, les soins de santé, l'agriculture et la promotion de la durabilité.

Ce qui, à son tour, a créé des emplois, de la croissance, de l'ouverture des marchés et des prix, entre autres choses.

Dans le monde de la technologie occidentale, qui évolue rapidement, les gens secouent les choses ou sont secoués.

Cependant, sur les scènes de start-up naissantes comme en Afrique, les entrepreneurs n'ont pas le luxe de perturber ou de provoquer le chaos parce qu'il n'y a pas d'industries établies pour le faire.

Ils doivent plutôt créer quelque chose de nouveau en offrant un produit ou un service qui n'a jamais été vu auparavant et qui servira de base à d'autres pour viser un public plus large.

Bien que les progrès soient évidents, il est important de reconnaître les problèmes socio-économiques existants et la mauvaise gouvernance en Afrique.

Ces défis ont également entraîné la persistance du problème de la fuite des cerveaux, qui menace le potentiel de l'Afrique.

Pour tirer parti de l'ingéniosité de ses habitants, l'Afrique doit se concentrer sur le développement de ses économies, de ses soins de santé, de son agriculture, de ses infrastructures et de ses systèmes de gouvernance afin d'empêcher les individus talentueux d'émigrer pour une vie meilleure et des opportunités à l'étranger.

Perspectives d'avenir

La croissance actuelle de l'Afrique en fait un marché inexploité, et les investisseurs considèrent certainement le continent comme un espace d'innovation et de technologies de démarrage.

Le secteur privé sera certainement le moteur de la croissance en Afrique, à mesure que le continent poursuivra son processus d'évolution en temps voulu.

Le partenariat croissant de l'Afrique avec des nations BRICS de premier plan offre des avantages prometteurs pour les avancées économiques et technologiques, qui comprennent des accords sur la construction d'énergie durable, la fabrication, l'agriculture biologique, un cadre institutionnel solide, le commerce et la coopération multilatérale.

La volonté du continent d'explorer des solutions financières innovantes est également illustrée par des nations telles que le Sénégal et la Tunisie, dont les efforts pionniers dans le lancement de monnaies numériques basées sur la blockchain marquent une étape importante.

Cela témoigne de l'adoption rapide par le continent d'un écosystème financier avancé et de son empressement à le mettre en place.

Le parcours de l'Afrique, de son passé brillant à un avenir marqué par l'aube numérique, reflète l'innovation, la résilience et le potentiel inexploité, avec une approche réfléchie qui implique de reconnaître les nuances historiques, de s'attaquer aux disparités actuelles et de forger un avenir où la technologie est un outil de progrès inclusif plutôt qu'un moyen de contrôle.

Il en résultera un nouveau récit qui amènera le monde à reconnaître les contributions passées de l'Afrique et à embrasser sa capacité à façonner un avenir plus radieux axé sur la technologie.

L'auteur, Mengesha Michael, est un journaliste érythréen, un entrepreneur, un écrivain indépendant et un créateur de contenu.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp