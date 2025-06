Au moins 15 personnes ont été tuées dans l'incendie d'un immeuble résidentiel à Nanjing, capitale de la province chinoise du Jiangsu (est), ont annoncé samedi les médias d'État.

L'incendie s'est déclaré tôt le matin dans le district de Yuhuatai et a blessé 44 autres personnes, selon l'agence de presse Xinhua.

Les blessés ont été transférés dans un hôpital.

Une enquête préliminaire a révélé que l'incendie s'est déclaré au premier étage du bâtiment, où étaient placés des vélos électriques.

Le mois dernier, au moins 52 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans les incendies d'un immeuble et d'un dortoir d'école dans la province de Jiangxi et la province centrale du Henan, respectivement.

