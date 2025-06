Un célèbre blogueur et YouTubeur marocain a été condamné à deux ans de prison pour “diffamation” pour avoir fait allusion à une possible implication d’un ministre dans un scandale de trafic de drogue, connu au Maroc sous le nom de l'affaire "Escobar du désert".

Mohamed Reda Taoujni a été arrêté la semaine dernière dans la ville d'Agadir, dans le sud-ouest du pays, après que le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a déposé deux plaintes contre lui, a annoncé son avocat, Redouane Arabi.

M. Taoujni, qui compte plus de 490 000 abonnés sur YouTube, est accusé d'avoir diffamé M. Ouahbi dans deux vidéos publiées sur la plateforme.

L'affaire a été révélée après l'arrestation, à la fin de l'année dernière, dans le cadre d'une enquête sur le réseau de contrebande, de trois élus du même parti que le ministre de la Justice, le PAM (Parti authenticité et modernité), dont Said Naciri, président du Wydad AC, le club de football le plus titré du Maroc et l'un des plus puissants d'Afrique.

Le tribunal de première instance d'Agadir a reconnu M. Taoujni coupable d'"outrage à agent public" et de "diffamation", a déclaré M. Arabi, qualifiant la décision de "sévère et injuste".

M. Taoujni a été condamné mercredi soir à deux ans de prison et à une amende d'environ 1 980 dollars, a ajouté l'avocat.

Le ministre de la justice avait également déposé une plainte contre trois journalistes qui avaient fait des allégations similaires.

L'enquête a permis d'identifier 25 personnes soupçonnées de "possession, commercialisation et exportation de stupéfiants", ainsi que de corruption, selon les procureurs. Vingt d'entre elles ont été placées en détention.

Les suspects seraient liés à Hadj Ahmed Ben Brahim, un ressortissant malien qui purge une peine de dix ans au Maroc pour trafic international de stupéfiants.

Surnommé le "Pablo Escobar du Sahara", Ben Brahim a été arrêté en 2019 à Casablanca après la saisie record en 2015 de 40 tonnes de résine de cannabis dans des camions lui appartenant.

