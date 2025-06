Par Susan Mwongeli

Beaucoup de gens dans le monde se demandent pourquoi il y a deux Congos - tous deux en Afrique - la République démocratique du Congo et la République du Congo.

Les deux pays sont voisins d'Afrique centrale.

La République démocratique du Congo, le deuxième plus grand pays d'Afrique, couvre une superficie d'environ 2,3 millions de kilomètres carrés et compte environ 110 millions d'habitants.

La République du Congo couvre environ 342 000 kilomètres carrés avec une population de 5,7 millions d'habitants.

La République démocratique du Congo ou RDC, a Kinshasa comme capitale tandis que la République du Congo a Brazzaville comme capitale.

Ainsi, pour éviter toute ambiguïté, les deux pays sont souvent différenciés par les noms de leurs capitales - Congo Kinshasa et Congo Brazzaville.

Le président actuel de la République démocratique du Congo (Congo-Kinshasa) est Felix Tshisekedi tandis que l'actuel président de la République du Congo (Congo-Brazzaville) est Denis Sassou Nguesso.

Influence coloniale

Avant le colonialisme, les deux Congos faisaient partie d'un royaume - le royaume du Kongo - qui comprenait également l'Angola actuel.

Les deux pays partagent non seulement un nom similaire, mais leur peuple parle toujours les mêmes langues - les langues Lingala et Kikongo.

Ils ont également tous les deux le français comme langue officielle en raison de leur histoire coloniale.

Congo-Brazzaville a été colonisé par la France. Bien que le Congo Kinshasa, d'autre part, ait été colonisé par la Belgique, les Belges parlaient également le français comme langue officielle.

Les nations européennes ont brutalement exploité les ressources des deux Congos. Les deux pays entourent le fleuve Congo et sont dotés d'énormes ressources naturelles, y compris l'or, le cobalt et le cuivre.

La République démocratique du Congo (RDC)

Il est important de mentionner que les frontières modernes en Afrique ont été tracées lors du partitionnement du continent lorsque les pays européens se sont alloué des territoires lors de la Conférence de Berlin de 1884-1885.

Le roi Léopold II de Belgique a persuadé la conférence de lui permettre de contrôler la région du Congo, en raison de ses soi-disant "efforts humanitaires" là-bas.

Il l'a ensuite nommé l'État libre du Congo - qui est l'actuelle République démocratique du Congo.

Cependant, de nombreuses atrocités ont été commises pendant son règne, y compris la torture et la famine.

Les Congolais étaient obligés de travailler pour des ressources telles que le caoutchouc et l'ivoire afin que Léopold puisse s'enrichir.

Les estimations varient, mais plus de 10 millions de personnes - soit la moitié de la population congolaise à l'époque - sont mortes à cause des atrocités.

Le gouvernement belge a pris la relais en 1908, et il est devenu connu sous le nom de Congo belge.

Le Congo a obtenu son indépendance le 30 juin 1960 et a adopté le nom de « République démocratique du Congo ».

Cependant, en 1971, son chef Mobutu Sese Seko a changé le nom du pays en République du Zaïre - un mot dérivé de la langue Kikongo locale - qui signifie la « rivière qui avale d'autres rivières ».

À sa mort en 1997, le nom a été changé en République démocratique du Congo (RDC).

La République démocratique du Congo est souvent appelée Congo-Kinshasa pour la différencier de la République du Congo, souvent appelée Congo-Brazzaville.

Felix Tshisekedi est l'actuel président de la République démocratique du Congo. Il est arrivé au pouvoir en 2019 et remplit son deuxième mandat après sa réélection en décembre 2023.

La République du Congo (Congo-Brazzaville)

Alors que la République démocratique du Congo (RDC) a été colonisée par la Belgique, la République du Congo (Congo-Brazzaville) a été colonisée par la France à partir des années 1880 et les colonisateurs ont nommé Brazzaville comme capitale.

Les Français, qui se concentraient sur le recrutement de main-d'œuvre et l'extraction des matières premières, ont forcé les Africains à construire des infrastructures pour aider l'économie coloniale.

Par exemple, on estime qu'entre 15 000 et 20 000 Africains sont morts lors de la construction du chemin de fer Congo-Ocean entre 1921 et 1934.

Le Congo-Brazzaville a obtenu son indépendance le 15 août 1960 et a adopté le nom de "République du Congo", qu'il a conservé à ce jour.

Le président actuel de la République du Congo (Congo-Brazzaville) est Denis Sassou Nguesso qui est arrivé au pouvoir en 1997.

