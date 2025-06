Le César du meilleur film documentaire a été attribué aux Filles d'Olfa de la réalisatrice et cinéaste tunisienne, Kaouther Ben Hania, lors de la cérémonie qui s'est tenue vendredi soir à Paris à l'Olympia.

Recevant son prix, la réalisatrice tunisienne a appelé à l’arrêt du massacre à Gaza. « C’est tellement horrible et personne ne peut dire qu’il ne savait pas. C’est le premier massacre en live-screen, en direct sur nos téléphones », a-t-elle déploré.

« Arrêter de tuer des enfants devient une revendication radicale », a-t-elle lancé sur la scène des Césars, et en direct sur la chaîne Canal+ à l’occasion de la remise des prix.

Dans son discours, Kaouther Ben Hania a mis en avant le rôle du cinéma pour changer notre rapport au monde, expliquant que les artistes sont en mesure d'user de leur notoriété pour défendre la justice.

Ne va pas se taire

La réalisatrice a vivement dénoncé l'impunité dont jouissent les criminels de guerre en se référant au drame à Gaza.

« Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 70 journalises qui ont été ciblés à Gaza, l’enclave interdite aux journalistes… On ne va pas se taire ! On ne va pas se faire intimider ! Il faut que le massacre cesse ! », a-t-elle ajouté.

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait, des milliers de morts et de blessés pour la plupart des enfants et des femmes, des destructions massives d’infrastructures et une « crise humanitaire sans précédent », selon des sources palestiniennes et onusiennes.

Kaouther Ben Hania a également rendu hommage, par la même occasion, à l'opposant russe Alexeï Navalny, mort il y a une semaine, ainsi qu'au fondateur de Wikileaks Julian Assange.

A noter que le long métrage tunisien « Les filles d’Olfa » est retenu officiellement dans la "short list" des Oscars 2024 dans deux catégories, « long métrage international » et « long métrage documentaire ».

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp