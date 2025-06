Par James Tasamba

Les manifestants en République démocratique du Congo (RDC) brûlent les drapeaux des pays occidentaux, reflétant la colère contre leur soutien perçu au Rwanda par l'intermédiaire des rebelles du M23.

Le sentiment anti-occidental a commencé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au début du mois, où les manifestants ont brûlé des véhicules appartenant à des ambassades et à la Mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Les manifestants accusent la communauté internationale d'"indifférence" face à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du Congo.

Ces dernières semaines, les manifestations se sont multipliées et se sont étendues à l'est de la République démocratique du Congo, où des combats ont éclaté entre l'armée et les rebelles du M23.

Lors de la dernière manifestation à Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, le 20 février, des dizaines de jeunes en colère, certains drapés du drapeau congolais, ont piétiné les drapeaux de la France, des États-Unis, de l'Union européenne et de la Pologne.

La RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali a toujours démenti.

Il est difficile d'évaluer la pression que les manifestations pourraient exercer sur les gouvernements occidentaux, mais, selon les analystes, elles montrent que la vie des Congolais est importante.

Il est clair que ces "manifestations de citoyens" contre les missions occidentales à Kinshasa étaient le dernier stratagème de Kinshasa pour exercer une pression diplomatique sur les États occidentaux afin de tenir Kigali pour responsable de son soutien présumé aux rebelles du M23 ! Louis Gitinywa, analyste politique basé à Rwandan, a déclaré à Anadolu.

"Les efforts ont porté leurs fruits puisque nous avons récemment observé un changement radical de la part des États-Unis, de l'Union européenne et du Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont publié des déclarations fermes appelant le Rwanda et d'autres parties à cesser leur soutien aux parties belligérantes dans le conflit.

Harold Acemah, politologue basé à Kampala, capitale de l'Ouganda, a déclaré que les attaques contre les ambassades occidentales étaient mal conçues et inopportunes.

Depuis près de trois décennies, l'est de la République démocratique du Congo est confronté à l'insécurité causée par plusieurs groupes armés. Des milliers de personnes vivent dans des camps dans les deux provinces les plus touchées par le conflit, le Nord-Kivu et l'Ituri.

On estime qu'environ 6,9 millions de personnes ont été chassées de chez elles par le conflit depuis mars 2022.

Après une dizaine d'années d'inactivité, le groupe rebelle M23 a repris les combats en 2021.

Le conflit a mis la République démocratique du Congo et le Rwanda voisin au bord de la guerre.

Les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise se sont intensifiés ces derniers jours autour de Sake, à 20 kilomètres de Goma.

Depuis la première semaine de février, plus d'une douzaine de civils ont été tués et plusieurs blessés autour de Goma et de Sake, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Environ 135 000 personnes déplacées ont fui Sake pour se rendre à Goma.

Quelle pourrait être la politique derrière la reprise des combats ?

L'escalade a conduit les États-Unis et la France à demander au Rwanda de cesser de soutenir le M23 et de retirer ses troupes du Congo.

Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23, fait partie des six personnes appartenant à des groupes armés de l'est du Congo sanctionnées le 20 février par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Le Rwanda affirme que les récentes avancées du M23 sont une réponse à la décision du Congo d'expulser en décembre la force régionale de la Communauté africaine, qui supervisait les efforts de cessez-le-feu et de retrait.

Gitinywa pense que la reprise des combats vise à exercer une pression durable sur Kinshasa pour qu'il revienne à la table des négociations.

L'est du Congo est riche en minerais. Certains analystes estiment que les combats dans l'est du Congo sont alimentés par des pays étrangers qui cherchent à maintenir leur influence géopolitique et à tirer profit de l'extraction des richesses minières de la région.

"Le conflit actuel dans l'est de la RDC est regrettable, évitable et inutile. L'énorme richesse minérale de la RDC a malheureusement été une malédiction pour le pays.

L'exploitation illégale des ressources minérales de la RDC se nourrit de l'anarchie, du chaos et de l'anarchie dans le pays", a déclaré M. Acemah.

Qui sont les rebelles du M23 ?

Le M23, un groupe rebelle dirigé par l'ethnie tutsie, a été formé en 2012.

Le nom M23 est dérivé de la date du 23 mars d'un accord de 2009 qui a mis fin à la précédente révolte du groupe dans l'est du Congo.

Les éléments clés de l'accord consistaient à intégrer pleinement les Tutsis congolais dans l'armée et le gouvernement.

Mais le M23 a accusé les autorités de ne pas avoir tenu leurs promesses.

Le groupe rebelle prétend défendre les intérêts des Tutsis contre les milices hutues dont les chefs sont liés au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.

Les Tutsi représentent 1 à 2 % de la population congolaise.

Les combattants du M23 se sont emparés de vastes étendues de l'est du Congo en 2012 et ont brièvement occupé Goma, une ville de 2 millions d'habitants.

Mais ils ont été chassés l'année suivante par l'armée et les forces de maintien de la paix de l'ONU et ont fui vers le Rwanda et l'Ouganda.

Jusqu'à quel point le conflit peut-il s'aggraver avant que la paix ne l'emporte ?

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rejeté tout dialogue avec les rebelles du M23.

Si l'on en croit les affirmations selon lesquelles le M23 est soutenu par le Rwanda, les perspectives de paix et de sécurité dans l'est de la RDC ne sont pas bonnes, a déclaré M. Acemah, diplomate de carrière à la retraite, à Anadolu.

Pour Gitinywa, dans l'état actuel des choses, il n'est pas prévisible mais clair que tous les belligérants du conflit sont prêts à défendre leurs intérêts sans se soucier des pressions ou des sanctions occidentales.

Au milieu des hostilités, plusieurs pays d'Afrique centrale, dont le Burundi, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi, ont désormais des troupes en République démocratique du Congo.

Quelles sont les chances que le conflit aspire les forces régionales ?

Gitinywa a déclaré qu'au cours des trois dernières décennies, la région des Grands Lacs a toujours été une région "très volatile" et que "les récentes alliances stratégiques conclues par les différents acteurs de la région n'ont fait qu'accroître le risque d'une guerre généralisée".

Il a cependant déclaré que jusqu'à présent, "nous observons que les parties font preuve de retenue, car aucune ne veut porter le chapeau du déclenchement d'une guerre".

M. Acemah a exhorté les blocs régionaux - la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et l'Union africaine - à exiger un cessez-le-feu et à promouvoir une solution politique au conflit, notant qu'il n'y a pas de solution militaire durable au conflit.

"Ce que la RDC mérite et ce dont elle a besoin, c'est d'une solution politique pacifique par le biais de négociations auxquelles participeraient toutes les parties prenantes. L'UA et la CAE devraient servir d'intermédiaires pour les négociations à Addis-Abeba ou à Arusha ou dans un autre lieu acceptable pour toutes les parties", a-t-il déclaré.

"Le rétablissement de la paix et de la sécurité en RDC est bénéfique pour le développement social et économique de la région des Grands Lacs", a-t-il ajouté.