La Turquie a "neutralisé" quatre terroristes du PKK dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque, a annoncé le ministère turc de la Défense nationale.

Les terroristes ont été pris pour cible dans la région de Gara, selon un communiqué du ministère publié ce dimanche. Et ce, malgré leur propension à se tapir dans le nord de l'Irak et de la Syrie pour préparer des attaques transfrontalières en Turquie.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, l'opération Claw-Lock a été lancée en avril 2022 et visait spécifiquement les repaires du PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan dans le nord de l'Irak, situées près de la frontière turque.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

